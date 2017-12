Regio vrijdag, 1 december 2017

FB Oranjewoud doet bod op De Friesland

Leeuwarden - FB Oranjewoud heeft een bod gedaan op De Friesland Zorgverzekeraar. Met de investering van het fonds zou de zelfstandigheid van de zorgverzekeraar behouden kunnen blijven.

Voorzitter Jorrit Volkers van het fonds dat de bruidsschat van Friesland Bank beheert zegt inhoudelijk geen mededelingen te kunnen doen over het bod, en ook niet over de hoogte ervan. ,,Maar ons belang is dat de werkgelegenheid behouden blijft voor de provincie. Ook hechten wij aan de regiefunctie die De Friesland heeft op de zorg hier in Fryslân.”

FB Oranjewoud is bij het opgaan van Friesland Bank in Rabobank, in 2012, opgericht met als doelstelling het behoud en de versterking van de Noord-Nederlandse economie, cultuur en identiteit. Bij de start zat er honderd miljoen euro in kas. De stichting heeft nadien onder meer een meerderheidsaandeel genomen in de NDC Mediagroep, uitgever van onder meer Friesch Dagblad.

Vakbond FNV zegt dinsdag een gesprek te hebben met de directie van De Friesland en Achmea om te praten over het besluit en de alternatieven. ,,Wij zijn het apert oneens dat De Friesland niet zelfstandig kan blijven”, aldus Annelies Bontjer, bestuurder bij FNV Finance. ,,Er liggen goede alternatieven. Naar aanleiding van het besluit van de directie om hier niet naar te kijken, gaan we in gesprek. Maar ik denk niet dat zij ons kunnen overtuigen van hun standpunt. Inhoudelijk klopt het gewoon niet. Oranjewoud heeft een heel mooi bod gedaan, waarbij de werkgelegenheid behouden blijft.”

Ondernemingskamer

De ondernemingsraad, die de fusie in eerste instantie afwees, heeft afgelopen maandag het besluit van de directie ontvangen. De ondernemingsraad (or) is dat zorgvuldig aan het bestuderen en beslist in de loop van komende week of er beroep wordt ingesteld bij de ondernemingskamer. De ondernemingskamer kan bij een geschil binnen een bedrijf de directie verplichten het besluit in te trekken als dat besluit niet redelijk beoordeeld wordt. ,,Onze zorg is dat van De Friesland niet als zelfstandige zorgverzekeraar, maar als label verder gaat", aldus or-voorzitter Michel Evers. ,,Onze ultieme doelstelling is om van Fryslân de vitaalste provincie van heel Nederland te maken. Als De Friesland niet meer is dan een label onder Zilveren Kruis, dan wordt het realiseren van deze strategie erg lastig.”

De FNV overweegt personeelsacties als de directie na het gesprek van dinsdag bij het standpunt blijft. De fusie gaat in principe in per 1 januari, maar volgens Bontjer is het niet te laat het besluit terug te draaien.

