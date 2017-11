Regio donderdag, 30 november 2017

Nieuwe school voor tieners in Sneek

Sneek - De stichting Nieuw Onderwijs Sneek (NOS) werkt aan de oprichting van een tienerschool voor kinderen tussen tien en veertien jaar. De school, die al volgend schooljaar moet openen, moet plaats bieden aan leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

Nederland telt op dit moment tien tienerscholen. De school in Sneek - die wordt opgezet in samenwerking met openbaaronderwijskoepel Odyssee en rsg Magister Alvinus - wordt de eerste van Fryslân. De stichting NOS is opgericht door Belle Dijkstra, Jildou Dooper en Margreet Kamman, die alle drie in het onderwijs werken. Zij hebben alle drie kinderen die naar de Master Steve Jobsschool in Sneek gaan.

,,We zijn geďnteresseerd in onderwijsvernieuwing”, zegt Belle Dijkstra. ,,Onze kinderen hebben al vier jaar vernieuwend basisonderwijs genoten op de Master Steve Jobsschool, maar we merken dat de aansluiting op het voortgezet onderwijs niet optimaal is. Op het gebied van vernieuwend onderwijs is op dit moment weinig aanbod in Sneek.”

In plaats van onderscheid te maken in verschillende niveaus zoals in het reguliere voortgezet onderwijs, komen alle niveaus bij elkaar in de klas. ,,We zullen groepjes maken op basis van interesse, talent en tempo.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 november 2017

Reacties: