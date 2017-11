Sport donderdag, 30 november 2017

Booy is terug, maar de cirkel is nog niet rond

Het voetballen op straat, het spelen met zijn vrienden in Leeuwarden, met als voertaal het Stadsfries. Het zijn dingen die de in Leeuwarden geboren Foeke Booy (55) in een ver verleden volop deed. Nu, ruim 33 jaar nadat hij als speler vertrok bij SC Cambuur, keert hij als technisch manager terug op het oude nest. ,,Ik kreeg net de vraag of daarmee de cirkel rond is. Dat vind ik niet, want dat klinkt zo definitief. Alsof dit het laatste is wat ik ooit ga doen. Dat weet ik namelijk niet. Maar ik ben wel van plan hier een poosje te blijven zitten.”

Zoals iedere supporter van Cambuur dat heeft, liggen er voldoende emoties van Booy in de wijken rondom het stadion van Cambuur. ,,Ik ben hier geboren en getogen, heb van mijn zesde tot aan mijn zeventiende in de jeugd van vv Leeuwarden en Cambuur gespeeld en ben vervolgens doorgestroomd naar het eerste elftal. Veel familie en vrienden van mij wonen hier nog. Dit is wel de plek waar het voor mij allemaal begonnen is”, aldus Booy.

Aan de Iepenstraat, op een steenworp afstand van het Cambuurstadion, werd Booy geboren. ,,Ik was anderhalf jaar oud toen we met het gezin verhuisden naar de Pieter Stuyvesantweg. We voetbalden op straat, wijk tegen wijk. De Rode Daken tegen de Zwarte Panters. Wij waren de Piet Stuyvesantboys. Dat was geweldig, daar leefde je voor. Met zijn allen stonden we op de tribune bij Cambuur. Jongens met wie ik toen op straat voetbalde, vinden het mooi dat ik terugkom. Het geeft ook een fijn gevoel om die jongens te zien.”

