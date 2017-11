Regio donderdag, 30 november 2017

Fries onderwijs: van pjut tot promovendus Leeuwarden - Ruim 250 betrokkenen uit het Friese onderwijsveld ontmoetten elkaar gisteren tijdens de eerste Friese onderwijsdag. Aandachtspunt was de aansluiting tussen de verschillende onderwijsniveaus. Met de University Campus Fryslân wordt een nieuw onderwijsniveau in Fryslân aangeboden. De komst van de Friese faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen was voor toenmalig Statenlid Marieke Vellinga (D66) vorig jaar aanleiding een motie in te dienen waarin gepleit werd voor de komst van een Friese onderwijsdag. ,,Het Friese onderwijsscala reikt nu van pjut tot en met promovendus. Het leek mij daarom goed dat er een ontmoeting kwam tussen alle betrokkenen uit het Friese onderwijsveld. Van de peuterschool tot de universiteit.” Een van de belangrijkste thema’s van de onderwijsdag was de doorlopende leerlijn en de aansluiting tussen de verschillende onderwijsniveaus. Vellinga is tegenwoordig raadslid van de gemeente Súdwest-Fryslân en werkt zelf als docent Engels op het Marne College in Bolsward. ,,Ik merk in de praktijk dat de aansluiting tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voor sommige leerlingen nog erg groot is. De werkwijze en de cultuur van beide niveaus verschillen sterk van elkaar. Daarnaast merk ik dat er in mijn vakgebied grote verschillen zijn tussen de basisscholen, wat betreft de mate waarin Engels wordt aangeboden.” Lees meer hierover in de krant van 30 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties