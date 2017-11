Regio donderdag, 30 november 2017

Zorgen in stad over gevolgen extra treinen

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden heeft nog geen concrete plannen om verkeersoverlast in het oosten van de stad aan te pakken als er vanaf 2019 meer treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Nu rijden er drie treinen per uur naar Groningen en vice versa, vanaf 2019 worden dat er vier. Dat betekent ook dat de overgangen bij de Schrans, de Oostergoweg, Achter de Hoven en de Pieter Stuyvesantweg acht keer per uur dichtgaan in plaats van zes keer. Al deze vier overgangen zijn normaal gesproken al knelpunten in de stad, maar met name de overgang bij de Pieter Stuyvesantweg levert al sinds jaren grote problemen op. Ondanks alle verkeersmaatregelen die de laatste jaren genomen zijn, loopt het verkeer daar dagelijks vast.

,,Leeuwarden-Oost heeft eigenlijk nog heel weinig gehad aan alles wat we gedaan hebben”, concludeert raadslid Serge Hollander van de VVD. Weliswaar is het Drachtsterplein vernieuwd en ligt er een aquaduct, na het plein is er slechts één rijstrook met meerdere rotondes tot aan het Vliet. ,,En daar loopt het dagelijks vast”, concludeert ook Frits Rijpma van de ChristenUnie. Dirk Sierd de Vries van het CDA ziet eveneens de problemen. ,,We proberen de druk aan die kant van de stad weg te halen door de aanleg van de Haak, het Europaplein en de nieuwe invalsweg aan de westkant van de stad. Het idee is dat mensen worden gestimuleerd om zo de stad in te rijden.” Dat dit echter geen panklare oplossing is, erkent De Vries. En een oplossing voor de oostkant, met de extra treinen in 2019, laat op zich wachten, als die er al komt. ,,Op termijn hopen we dat het spoor verdiept wordt.”

Frits Rijpma van de ChristenUnie is blij met de extra trein naar en van Groningen, maar voorziet de problemen in 2019. ,,Dat wordt een drama als er geen geld komt voor een verdiept spoor. De enige hoop die ik eigenlijk op dit moment heb, is dat we verkeersstromen vanaf het Drachtsterplein kunnen verleggen zodat het oosten ontzien wordt. Maar een oplossing heb ik niet.”

Een deel van het verkeer dat dagelijks de Pieter Stuyvesantweg stillegt, is op weg naar of afkomstig van winkelpark De Centrale. ,,We proberen het verkeer via de Anne Vondelingweg en de Kanaalweg naar De Centrale te krijgen, daarom hebben we ook de Kanaalweg verbeterd”, zegt wethouder Friso Douwstra.

Op dit moment is de verkeerssituatie in heel Leeuwarden een chaos, door de vele werkzaamheden en afsluitingen van wegen en pleinen. In januari moeten al die werkzaamheden zijn afgerond. ,,Als alle projecten zijn afgerond, kijken wij naar welke volgende stap wij moeten nemen. We willen mensen verleiden om andere routes te nemen en stimuleren het gebruik van de fiets. Echte oplossingen zoals het aanpakken van de gelijkvloerse kruisingen willen we graag, en daar zijn we ook mee bezig. Maar dat biedt voor 2019 nog geen soelaas.”

