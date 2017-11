Economie donderdag, 30 november 2017

Cadeauartikelen en een praatje bij De Brug

Heerenveen - Kinderbijbels blijven bij Boekhuis De Brug populair, net als die voor volwassenen. Nu, 35 jaar na het ontstaan van de christelijke boekwinkel, is er een groot assortiment aan cadeauartikelen. ,,Aan de koffietafel is altijd ruimte voor een gesprek.”

Wie rondkijkt in de christelijke boekwinkel De Brug in Heerenveen, ziet al snel dat het assortiment veel breder is dan alleen boeken. ,,Het is nu 35 jaar na het begin veel meer dan alleen een boekwinkel”, zegt vrijwilligster Beatrice Busstra. ,,We hebben een groot assortiment aan wenskaarten en heel verschillende cadeauartikelen. Dat varieert van mokken en wandborden tot sieraden, kaarsen en babyspullen. Vaak voorzien van christelijke afbeeldingen en teksten, maar dat is niet per definitie het geval. Het kan ook gaan om een bemoedigende tekst die voor mensen met een christelijke achtergrond meerwaarde heeft.”

Komende zaterdag is het 35 jaar geleden dat Boekhuis De Brug in Heerenveen de deuren opende. Het initiatief kwam van drie echtparen die in een winkel aan de Nieuwburen begonnen met de verkoop van christelijke boeken en kaarten. Twintig jaar geleden kon de stichting intrek nemen in het pand op de Vleesmarkt waar ze nu nog in zit. Eerder was daar boekhandel Sevensma gevestigd.

Met de naam van de winkel hebben de oprichters zich een belangrijk doel gesteld: het verbinden van mensen, christenen en niet-christenen. Dat werkt zo uit, ervaart ook Busstra. ,,We merken nogal eens dat we een brug slaan en dat door bijvoorbeeld een cadeautje mensen over het geloof gaan nadenken, al zullen we dat in veel gevallen wellicht niet eens te weten komen”, erkent de vrijwilligster.

