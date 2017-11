Sport woensdag, 29 november 2017

Droom van Dijkhuizen wordt nachtmerrie

Een langgekoesterde wens van Marinus Dijkhuizen ging begin mei in vervulling. Eindelijk werd hij trainer bij SC Cambuur, de club waar hij in zijn tijd als speler tussen 1996 en 1999 zo aan verknocht raakte. De club waar hij later terugkeerde en in 2007 zijn actieve voetbalcarričre afsloot. Maar het uitstekende perspectief dat Cambuur had toen Dijkhuizen tekende, veranderde na de mislukte play-offs in een loodzware opgave. De comfortabele trainersstoel werd een gloeiend hete plaat en de droom veranderde daarmee in een nachtmerrie.

Een nachtmerrie die gisterochtend, daags na de nederlaag bij FC Eindhoven (2-1), zijn climax kende. ,,Ik reed om acht uur het parkeerterrein op en zag de auto van Gerald (Van den Belt, red.) staan. Die is hier nooit zo vroeg, dus dan weet je dat het klaar is. Ik werd bij ze geroepen en kreeg te horen dat ik ontslagen was. Daarna heb ik de staf en spelers ingelicht. Ik sta de pers te woord, want ik vind dat dat er ook bij hoort. Straks trek ik de deur achter mij dicht en ga ik naar huis.”

