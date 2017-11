Regio woensdag, 29 november 2017

Klaas Agricola gelooft in kleinschaligheid

Dalfsen - Met Klaas Agricola krijgt Dantumadiel meer een burgervader dan een burgemeester. ,,Het tussen de mensen staan spreekt me het meeste aan van mijn nieuwe baan.” Vrijdag begint hij in de gemeente.

Als hij kon kiezen tussen burgemeester worden van de nieuw te vormen fusiegemeente Noordeast-Fryslân of van Dantumadiel is Klaas Agricola’s antwoord resoluut: ,,Dantumadiel. Ik geloof in kleinschaligheid. Als burgemeester van een kleine gemeente kun je veel meer in de samenleving aanwezig zijn. Bij een grote gemeente word je al snel een manager die vanachter zijn bureau het werk doet. Ik ben graag onder de mensen, wil weten wat er speelt ook aan lief en leed onder de burgers. En dat hoeft niet altijd in de openbaarheid. Je kunt ook achter de schermen iemand een duwtje in de rug geven zodat hij of zij weer de wind onder de vleugels krijgt. Ik zie me meer als burgervader dan als burgemeester."

De gemeente, waar de, nu nog, wethouder van Dalfsen burgemeester wordt, besloot uiteindelijk niet met Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel bestuurlijk samen te gaan. Geen onbezonnen stap vindt Agricola. Hij begrijpt aan de ene kant het streven naar grotere gemeenten voor meer slagkracht ,,maar er worden nu soms wel heel grote stappen gezet". ,,Ik had pas wethouders uit Renswoude op werkbezoek. Weet je hoeveel inwoners die gemeente heeft? Vijfduizend, tegen negentienduizend in Dantumadiel. En ze kunnen uitstekend zelfstandig hun boontjes doppen, door met andere gemeenten samen te werken. We denken wel dat groot en nog groter beter is, maar dat is nog maar de vraag. Vaak is er meer dynamiek in een klein dan een groot dorp. Ik denk dat Dantumadiel het uitstekend als zelfstandige gemeente gaat redden.”

Dat Dantumadiel wel ambtelijk gefuseerd is en diensten in moet kopen bij Noardeast-Fryslân lijkt nadelig, erkent Agricola. Maar met openheid en goede afspraken hoeft de numeriek zwakke positie ten opzichte van de grote partner Noardeast-Fryslân van Dantumadiel geen tandeloze wolf te maken. ,,Alles staat en valt met persoonlijke verhoudingen. Het is ook een kwestie van elkaar iets gunnen. Met de huidige afspraken die zijn gemaakt kan Dantumadiel de taken uitvoeren die ze moet uitvoeren. En voor extra dingen is het een kwestie van goed onderhandelen.”

