Economie woensdag, 29 november 2017

Geen winkelactie Drachten dag voor Kerst

Drachten - Ondernemers in het centrum van Drachten lijken af te zien van winkelopenstelling op de zondagen 24 en 31 december. De gemeente Smallingerland maakte gisteren bekend te zullen handhaven op het raadsbesluit dat geen koopzondagen zijn toegestaan. Initiatiefneemster achter de winkelactie, Ruth Hut, bindt in na een toelichting van burgemeester Tom van Mourik. Al zint Hut op een alternatief.

Op 31 oktober werd in de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen de koopzondag aan het eind van het jaar verworpen. Initiatief tot een nieuwe discussie hierover kwam van fractie ELP. Ondernemers zouden inkomsten mislopen. Ook zou de drukte voor de feestdagen met de openstelling beter te verdelen zijn en worden voorkomen dat inwoners naar omliggende gemeenten gaan voor hun feestinkopen.

De coalitiepartijen bleven achter hun akkoord van 2014 staan om de koopzondag helemaal niet toe te laten in de gemeente. Een groep winkeliers startte daarop een actie om toch open te gaan. Naar aanleiding van deze mogelijke overtreding van de Winkeltijdenwet, maakte de gemeente gisteren bekend te zullen handhaven. Het OM hanteert boetes, oplopend van 650 tot 6000 euro, voor een dergelijk economisch delict.

Open en dicht

,,Die boete is nog niet zo erg, maar als ze gaan handhaven - en dat gaan ze natuurlijk doen - ben ik open en gelijk weer dicht. Dat schiet niet op", zegt Hut (35) van La Moda in Drachten. ,,Dus moeten we over naar plan B. Dat is geheim. Maar ik heb hier niet voor niets energie in gestoken en bovendien hebben zich al dertienhonderd mensen gemeld voor een event dat ik heb aangekondigd voor 24 december. In mijn eigen winkel kan het alleen niet meer." Waar dat evenement dan wel plaatsvindt, wil Hut niet prijsgeven. ,,Ergens waar je op zondag mag kopen in ieder geval. Je moet creatief zijn.”

Stemadvies

De onderneemster, twee jaar actief met haar modewinkel in het centrum, kan er niet over uit dat de coalitie in Smallingerland - PvdA, SP, ChristenUnie en D66 - vasthoudt aan het coalitieakkoord van vier jaar geleden. Volgens Hut heeft de tijd het besluit ingehaald. ,,Vier jaar geleden werd er nog niet door kiezers over de koopzondag nagedacht. Als de discussie zo heftig was geweest als nu, dan was er niet maar 58 procent van de stemmers gekomen.”

Hut wil in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van maart kiezers van haar leeftijd het advies geven te stemmen op een partij die wel voor de koopzondag pleit. ,,Het is belangrijk dat je een dag rust hebt in de week, maar dat kan ook een maandag of woensdag zijn. Dat is in de zorgsector heel normaal. Zondagrust is uit de tijd.”

Van Mourik heeft in een gesprek met Hut aangegeven zich de persoonlijke wens van de winkeliers goed te kunnen voorstellen, maar als burgemeester een democratisch genomen besluit van de raad uit te moeten voeren en te handhaven. ,,Ik heb (tegenover Hut, red.) de hoop uitgesproken dat handhaving niet nodig zal zijn, dan zijn er alleen maar verliezers”, aldus Van Mourik. Een woordvoerder van Smallingerland laat weten dat het centrum van Drachten op 24 en 31 december extra aandacht krijgt in de handhaving. Uit andere winkelgebieden in de gemeente zijn geen actiegeluiden gehoord.

Reacties: