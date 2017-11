Regio woensdag, 29 november 2017

Staatssecretaris schrapt geluidsschermen Leeuwarden - Er komen geen geluidsschermen langs het spoor bij Tytsjerk en Feanwâlden. Dit blijkt uit het tracébesluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur voor de spoorverdubbeling tussen Leeuwarden en Groningen. De verdubbeling maakt het mogelijk dat er een extra sneltrein gaat rijden tussen de beide steden. Met name in de spits kan Arriva de groei van het aantal reizigers momenteel maar moeilijk aan. Wanneer het project klaar is, rijdt er elk half uur een sneltrein per richting. De plannen liggen sinds gisteren ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 9 januari reageren op het besluit. Op basis van reacties op het ontwerp-tracébesluit is het plan op een paar punten aangepast. De schermen waren een doorn in het oog van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Het geluidsscherm bij Tytsjerk komt nu te vervallen op basis van de landschappelijke waarde. Dantumadiel had bezwaar tegen de schermen, omdat het de karakteristieke villa El Dorado en een rij karakteristieke huisjes aan het zicht zou onttrekken. Bovendien zouden de plannen een streek trekken door de herinrichtingsplannen van het stationsgebied. Door de woonbestemming van de villa, die overigens alleen wordt gebruikt als kantoor voor Altenburg en Wymenga, te schrappen, zijn de schermen niet meer nodig. Verder is er een oplossing bedacht waardoor er in Leeuwarden geen inkeping komt in de monumentale stationskap. Bij Zuidhorn komen raildempers, omdat er nog een huis in de buurt gebouwd wordt. Bij die plaats zou ook een overweg vervallen, maar vanwege bezwaren wordt daar van afgezien. Spoorhuisje In het kader van de spoorverdubbeling wordt bij Den Horn een spoorhuisje verplaatst. Het huisje dateert van 1866 en is (voor zover bekend) het enige spoorhuisje in Noord-Nederland dat bewaard is gebleven. Het huisje staat echter te dicht op een spooroverweg die in verband met de verbreding wordt aangepast, en dreigde gesloopt te worden. Op verzoek van de gemeente is gekeken naar een alternatief. Een van de mogelijkheden is dat het huisje in balken wordt ingepakt, opgetild en op een trailer een stuk naar het zuidoosten wordt gereden en daar op de nieuwe fundering wordt geplaatst. Technisch is het mogelijk, maar of het doorgaat, hangt af van de onderhandelingen met de grondeigenaar. Verder moet het bestemmingsplan dan nog worden aangepast. Als dat niet lukt in het komende half jaar, wordt het spoorhuisje alsnog gesloopt.

