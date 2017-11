Regio woensdag, 29 november 2017

Samenwerking levert gemeenten geen geld op Leeuwarden - Samenwerking tussen gemeenten verlaagt de uitgaven van deze gemeenten niet. Ze worden er financieel niet beter van. Dit concluderen Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen. Allers en De Greef publiceerden hun bevindingen gisteren in het economenvakblad ESB. De conclusies zijn opmerkelijk. Vaak wordt gemeentelijke samenwerking gezien als een middel om kosten te besparen. Vooral kleinere gemeenten voeren dat argument aan als ze kiezen voor samenwerking. Samenwerking zou efficiënter zijn en daardoor goedkoper. De onderzoekers bestudeerden de periode van 2005 tot en met 2013. De gemeentelijke uitgaven via een groter aantal samenwerkingsverbanden stegen in die periode van 1,8 miljard naar acht miljard euro per jaar. Anno 2017 werkt 38 procent van de Nederlandse gemeenten samen op het gebied van de sociale dienst, 36 procent bij belastinginning en 49 procent bij afvalinzameling. Ondanks het grote financiële en maatschappelijke belang ervan is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de budgettaire effecten van gemeentelijke samenwerking, schrijven Allers en De Greef. Onderzoek dat er wel is, beperkt zich hoofdzakelijk tot de samenwerking bij afvalinzameling. De onderzoekers van Coelo keken ook naar de effecten bij de sociale dienst en de belastinginning. CBS-cijfers Allers en De Greef baseren zich op gemeentelijke rekeningcijfers die het CBS heeft verzameld. Daarbij hebben ze rekening gehouden met onder meer demografische en economische factoren. De twee onderzoekers komen tot de conclusie dat de uitgaven van samenwerkende gemeenten zelden of nooit slinken. Dat geldt zowel voor de totale uitgaven als de uitgaven per beleidsterrein. ‘Ook het inbouwen van een vertraging van een of twee jaar leidt niet tot enig effect van de samenwerking op de uitgaven’, aldus Allers en De Greef. Alleen op het terrein van belastinginning levert samenwerking besparing op. Gemiddeld dalen de kosten van de belastinginning met 15 procent. ‘Omdat belastinginning maar 0,4 procent van de totale gemeentebegroting betreft, levert dat helaas maar weinig geld op’, aldus de onderzoekers. Volgens Allers en De Greef zijn de onderzoeksuitkomsten relevant ‘omdat kostenbesparing vaak wordt aangedragen als een belangrijke reden om te gaan samenwerken’. Bovendien boeken gemeenten op voorhand vaak al besparingen in. Daar kunnen ze beter wat voorzichtiger mee zijn, adviseren de onderzoekers. Burgemeester Johanneke Liemburg van Littenseradiel zei gisteren op BNR Nieuwsradio dat haar gemeente vooral samenwerkte met Súdwest-Fryslân om kwaliteitsredenen. Het ging om het inwinnen van kennis, niet om financieel gewin, aldus Liemburg.

