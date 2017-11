Sport dinsdag, 28 november 2017

SC Cambuur snakt naar de winterstop Eindhoven – Ook voor Cambuur is de maand december aangebroken. Een feestmaand lijkt het niet te gaan worden voor de Leeuwarders, die snakken naar de winterstop. Gisteren ging het in blessuretijd mis en leed het bij Eindhoven nederlaag nummer zeven (2-1). Een cruciale fout van Omar El Baad lag aan de basis van de nederlaag. Hij schatte een diepe bal verkeerd in en trok aan de noodrem bij Elton Kabangu. Maar niet alleen in de slotminuut ging het fout. Cambuur verzuimde meermaals om de leiding te nemen en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. ,,Een mokerslag”, zo omschreef trainer Marinus Dijkhuizen de late nederlaag. Met de laatste trap van de wedstrijd schoot eerste divisie-topscorer Mart Lieder Eindhoven met zijn veertiende treffer naar de zege. Afgetrapt werd er vervolgens niet meer. Minutenlang stond Dijkhuizen te praten met technisch directeur Gerald van den Belt en algemeen directeur Ard de Graaf. Teleurgesteld, gefrustreerd of radeloos? Wie zal het zeggen. Na een belabberde eerste helft greep Cambuur na de thee de controle. Toch gaf het die in de slotfase weer weg. Een punt was op zijn plaats geweest, maar zelfs dat hielden de Leeuwarders niet over. ,,Het seizoen in een notendop”, zo sprak Dijkhuizen. Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 28 november

