Regio dinsdag, 28 november 2017

Balksters kunnen kiezen uit handvol toekomstscenario’s Balk - De inwoners van Balk hebben het niet gemakkelijk. Ze worden opgeroepen hun mening te geven over de toekomst van onder meer zalencentrum De Treemter, de twee basisscholen, de bibliotheek, peuterspeelzaal, muziekschool, sporthal en jongerencentrum ’t Haske. Daarbij hebben ze nogal veel keus, zo blijkt uit het rapport dat adviesbureau Weusthuis en Partners in opdracht van Plaatselijk Belang Balk heeft opgesteld. In het rapport worden verschillende toekomstscenario’s geschetst. De inwoners van Balk kunnen het rapport sinds vrijdag via de website van Plaatselijk Belang inzien. Ook is er komende donderdag een inloopbijeenkomst in De Treemter waar Plaatselijk Belang en de gemeente De Fryske Marren de scenario’s toelichten. Plaatselijk Belang wil graag voor eind volgende week van de Balksters horen welke variant hun voorkeur heeft. Het meest verregaande scenario is dat alle voorzieningen worden geconcentreerd in een nieuw te bouwen sportcultuurkindcentrum, ofwel een integraal complex voor alle inwoners van Balk met sport, basisscholen en de sociaal culturele voorzieningen op één plek. Alleen ’t Haske blijft in deze variant overeind. Voor de vrijkomende gebouwen wordt een nieuwe bestemming gezocht, al dan niet met sloop. Een variant op dit scenario is er ook. Wel alles nieuw, maar dan op twee verschillende locaties. De scholen en de peuterspeelzaal komen in dit geval op de plek van de huidige sporthal. Bij ’t Haske komt een nieuwe sporthal, met een zalencentrum en een accommodatie voor de overige sociaal-culturele voorzieningen. Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 28 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties