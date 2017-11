Regio dinsdag, 28 november 2017

Het belang van gemeenschap voorop bij ouderenzorg Ameland - Op eigen houtje zorg regelen, is geen optie voor zorgorganisaties in krimpregio’s. Over hoe de zorg voor ouderen dan wel geregeld moet worden, schreef Roelof Jonkers, die onlangs afscheid nam van de KwadrantGroep, met bestuursadviseur Durk Kooistra het boekje Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden. De krimp van de bevolking zorgt ervoor dat de bedrijfseconomische werkelijkheid van de organisatie op gespannen voet komt met de maatschappelijke opdracht. Door de ontgroening krimpt de beroepsbevolking, terwijl de vraag en de complexiteit van zorg toeneemt door de snelle vergrijzing. Daarbij komt dat mensen met een lichte zorgindicatie niet meer worden toegelaten in het verzorgingshuis, waardoor de financiële basis onder locaties wegvalt. ‘Leegstand en sluiting dreigen, zeker als het gaat om een oude locatie.’ Een andere factor die het regelen van goede zorg hindert, is de toegenomen concurrentie en de fragmentatie in financiering. Dat moet anders, vindt Jonkers. Om integrale zorg te bieden, is samenwerking nodig. Niet alleen met collega-organisaties, maar ook met huisartsen. Zorgorganisaties moeten niet hun eigen (bedrijfs)belang voorop stellen, maar de gemeenschap waarin ze werken. Om dit te stimuleren, is het noodzakelijk dat er een populatiegebonden budget komt, waardoor concurrentieprikkels worden uitgeschakeld. Bij een populatiebudget krijgen organisaties en bepaald bedrag per inwoner, zoals ook bij de huisarts het geval is. De budgetten voor huishoudelijke hulp en begeleiding vanuit de WMO, die voor de wijkverpleging eerstelijnsverblijf en langdurige ouderenzorg worden in één pot gegooid, zodat de organisaties die in de regio actief zijn één geïntegreerd team kunnen vormen en afspraken kunnen maken voor de lange termijn. ‘Het vergt tijd en onderling vertrouwen om tot een nieuwe gezamenlijke inrichting van zorg, wonen en welzijn te komen.’ ‘Ook zijn er op langere termijn investeringen nodig die in een krimpgebied alleen mogelijk zijn bij langetermijn-commitment en financiële zekerheid. Bloemen hebben tijd nodig om tot volle bloei te komen. Een lange termijnafspraak zorgt voor de nodige ruimte om te leren en samen te investeren in innovatie.’ Hetzelfde principe is toegepast op Ameland. De Kwadrantgroep nam De Stelp over, na het faillissement van Pasana. Om ervoor te zorgen dat ouderen op het eiland kunnen blijven, is er een werkmaatschappij opgericht door Kwadrantgroep en Thuiszorg Het Friese Land. Mede dankzij deze constructie is er met de gemeente de afspraak gemaakt dat er een nieuwe kernvoorziening met twintig verpleeghuisplaatsen komt met twintig aanleunplekken. Bij het afscheid van Jonkers maakte spreker Marjan Kaljauw (Nederlandse Zorgautoriteit) bekend dat het project de experimenteerstatus krijgt, waardoor het mogelijk wordt de verschillende financiële potjes te bundelen en de plannen verder uit te werken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties