Economie dinsdag, 28 november 2017

In honderd jaar van wagenmakerij naar staalbedrijf

Kollum - Het Kollumer carrosserie- en constructiebedrijf bestaat vrijdag precies een eeuw. Op die dag trouwde de grondlegger van het familiebedrijf en nam hij het timmermansbedrijf over van zijn eerdere baas.

Decennialang heeft het Kollumer bedrijf Starko boerenwagens gemaakt. ,,Alle boeren in de regio lieten hier tot net na de Tweede Wereldoorlog hun wagens maken. Dat was ook de specialisatie van ons bedrijf”, zegt oud-eigenaar Sjouke Starkenburg (90). Zijn vader Jacob nam op 1 december 1917 bij zijn huwelijk met Sietske Oosterhof het bedrijf van de familie Stelma in die plaats over. ,,Hij was daar toen drie jaar in dienst maar de eerdere eigenaar had geen opvolger.”

In de eerste helft van het nu honderdjarige bestaan van het bedrijf lag de nadruk op de houtbewerking. Ook toen de twee zoons Jacob en Sjouke in respectievelijk 1943 en 1951 in de onderneming stapten. ,,Bomen werden daarvoor onder meer gekocht in het Veenkloosterbos. Het meeste hout kwam hier uit de omgeving. We maakten niet alleen boerenwagens, maar ook andere producten van hout zoals lijkkisten, kruiwagens en polsstokken. Ik heb de liefde voor het houtbewerken in mijn bloed.”

Vele casco’s van vrachtwagens kwamen bij de Kollumer onderneming binnen om te voorzien van houten laadruimtes voor vervoer van goederen en vee. Starkenburg glundert nog wanneer hij vertelt over de vele wagens die hij met zijn personeel heeft gemaakt. ,,We wilden altijd de mooiste wagen hier van de omgeving bouwen.”

Na de oorlog veranderden de werkzaamheden voor het kleine familiebedrijf. Houten wagens raakten uit de gratie door de opkomst van de industrie en schaalvergroting. ,,Prins in Dokkum begon met het maken van stalen wagens in die periode. Daar viel niet tegen te concurreren.”

De bakens werden dan ook verzet. In de zestiger jaren kwam er een loods naast de eerdere wagenmakerij. ,,We hebben daar geld voor moeten lenen, een hele stap.”

Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 28 november

Reacties: