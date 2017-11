Sport maandag, 27 november 2017

Gymnastiek in Fryslân is nog springlevend Het is een geheel van glimmende pakjes, bestaande uit felle kleuren en glitters. De dragers, veelal meiden met strakgetrokken haardossen die op het achterhoofd uitmonden in een knotje of een eenvoudige paardenstaart, tonen hun atletisch vermogen met de meest veelzijdige sprongen. De Friese kampioenschappen in sporthal Surventohal te Surhuisterveen zijn een lust voor het oog voor liefhebbers van veelzijdig atletisch vermogen. De volgepakte tribune hoeft zich geen moment te vervelen. Want het tempo ligt hoog op deze dag. In een razend tempo vliegen de atleten over de toestellen heen. ,,Der kinne op syn meast njoggen gymnasten op de flier stean. Seis fan dy njoggen komme op in űnderdiel yn aksje”, legt WSBF-coach Griet Rinsma uit. Het team wordt gevormd uit zowel turnsters als acrogymnasten die lid zijn van de club. Het levert zes sprongen van zes verschillende vrouwen (en hier en daar een man) op. ,,It binne allegear yndividuele eleminten, mar de sjuery beoardielet de hiele ploech.” Dat wordt duidelijk als bij de oefening op de airtrack-mat een van de zes meiden onderuit gaat. Met een gezicht op onweer zoekt ze na de oefening de tribune op, waar haar ouders en haar vriend staan te wachten. Na wat opbeurende woorden van de familie, maar ook van haar teamgenotes komt er voorzichtig weer een glimlach op het gelaat van de springster. ,,Logysk dat je efkes teloarsteld binne”, weet Rinsma. ,,Mar it heart der by. It soarget foar in wat oare drok, mar wy jouwe foarôf oan dat gjinien mei opset sin in flater makket.” Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 27 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties