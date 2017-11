Regio maandag, 27 november 2017

Exploitant zwembad in Joure mag door Joure - De Fryske Marren gaat toch verder met Stichting De Stiennen Flier, de exploitant van het zwembad op sportcomplex Swimfun in Joure. Dit schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. De gemeente zegde een jaar geleden het contract met de stichting op. De Stiennen Flier had volgens de gemeente te weinig oog voor de veiligheidssituatie in het zwembad. Het contract werd daarom per 1 januari 2018 beëindigd. Aan het opzeggen van het contract gingen vele conflicten vooraf. De gemeente stoorde zich met name aan de nonchalance waarmee medewerkers van de stichting reageerden op kritiek van de arbeidsinspectie. ,,Dat was de druppel die de emmer deed overlopen”, zei wethouder Janny Schouwerwou vorig jaar. De stichting ontkende de beschuldigingen en stelde dat de gemeente zelf fouten had gemaakt, onder meer bij de bouw van de zwembad in 2015. De gemeente wilde vanaf januari 2018 met een nieuwe partij in zee, maar ziet daar nu dus toch van af. Volgens het college heeft de vernieuwde raad van toezicht van de stichting intern diverse maatregelen genomen ‘om te voldoen aan de door ons in onze opzegbrief genoemde bezwaren’. Ook is de samenwerking tussen de partijen sterk verbeterd. Dit heeft het college ‘tot de conclusie gebracht dat het werken aan een doorstart met de stichting de voorkeur verdient’. Het college schrijft in het memo dat er onlangs aangepaste overeenkomsten met de stichting zijn gesloten. Deze overeenkomsten moeten voorkomen dat de partijen weer in een onwerkbare situatie terechtkomen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder meer een kostendekkende huur en er is bepaald dat de gemeente het groot onderhoud aan het zwembad gaat doen. In het memo meldt het college dat uitvoerig is onderzocht of de doorstart voldoet aan de aanbestedingswet en de mededingingswet. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun, maar dat de gemeente wel verplicht is een aanbesteding voor te bereiden. Die procedure gaat ongeveer anderhalf jaar duren. De aanbesteding moet leiden tot een nieuwe concessie voor de exploitatie van het zwembad per 1 januari 2020. Tot die tijd kan Stichting De Stiennen Flier onder de aangepaste voorwaarden het zwembad blijven beheren. Wethouder Schouwerwou geeft op 7 december in de commissievergadering een toelichting op het besluit.

