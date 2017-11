Regio maandag, 27 november 2017

Minister: vooraf geen vergoeding voor peilschade Leeuwarden - Het kabinet is niet van plan vooraf financiële compensatie te geven voor de verwachte schade door het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) houdt vast aan de rijksregeling Nadeelcompensatie. Daarop kan een beroep worden gedaan nadat er schade is geconstateerd. Dit blijkt uit haar antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Erik Ziengs (VVD). Die verwezen naar onderzoek van de Hiswa, de brancheorganisatie voor watersportbedrijven. De Hiswa vreest dat veel jachthavens aan het IJsselmeer (en het Markermeer) voor de recreatievaart ontoegankelijk worden door de vervroegde verlaging van het zomerpeil. Die verlaging is onderdeel van het nieuwe, flexibele peilbeheer dat Rijkswaterstaat in 2019 wil invoeren. Minister Van Nieuwenhuizen wijst erop dat de plannen al zijn aangepast. Aanvankelijk was het de bedoeling om vanaf 1 augustus met de verlaging te beginnen. In het ontwerp-peilbesluit dat onlangs ter inzage lag, is de ingangsdatum verschoven naar 15 augustus. Daar wil de minister het bij laten, blijkt uit haar beantwoording. Voor schade als gevolg van het nieuwe peilbesluit biedt de rijksregeling Nadeelcompensatie ‘mogelijkheden tot vergoeding’, schrijft de minister. Ze ziet geen reden nu al geld uit te trekken, bijvoorbeeld voor het extra baggeren van de havens. De watersportsector en ook de gemeente Súdwest-Fryslân willen hierover juist wél vooraf afspraken maken. Deze partijen hebben zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-peilbesluit. Rijkswaterstaat is nog in gesprek met alle partijen over de knelpunten. Het nieuwe peilbesluit wordt rond de zomer van 2018 verwacht. Een verhoging in het voorjaar moet gunstig uitwerken voor de natuur.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties