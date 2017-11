Regio maandag, 27 november 2017

Onafhankelijke ijsmeester op buitenwater

Sneek - De Friesche IJsbond wil dat er voor de aangesloten 22 ijswegencentrales bij vorst een onafhankelijke ijsmeester komt, die overzicht heeft over de ijsvloer in de hele provincie. Dat bleek zaterdag tijdens de jaarvergadering van de bond in het Scheepvaartmuseum in Sneek.

De bond is bezig om de verantwoordelijkheden van de centrales en de gemeenten beter in kaart te krijgen en de relaties tussen die organisaties te verbeteren. De ijswegencentrales zorgen ervoor dat er op de ijswegen geschaatst kan worden en dat zonder gevaren. Ze controleren het ijs en zetten gevaarlijke plekken af. ,,De ene IJWC heeft een goede relatie met de gemeente, de ander nog niet”, zei IJsbond-voorzitter Tjeerd van der Zwan, in het dagelijks leven burgemeester van Heerenveen. ,,Sommigen krijgen financiële ondersteuning om materiaal te gebruiken om het ijs beschaatsbaar te maken, anderen krijgen dat niet. We hebben nu met de burgemeesters van alle gemeenten overlegd om ervoor te zorgen dat de rol van de IJWC’s duidelijk wordt vastgelegd in een modelverordening.” Onderdeel hiervan is de onafhankelijke ijsmeester. ,,Deze ijsmeester moet het ijs in deze provincie op veiligheid controleren en er moet ook een financiële ondersteuning komen van gemeenten.”

In januari zal er verder ambtelijk overleg over plaatsvinden. ,,Een vorstperiode duurt niet lang. Er moet snel en probleemloos gehandeld kunnen worden. Ik hoop dat we na het overleg in januari in zoveel mogelijk gemeenten goede afspraken hebben kunnen maken. Wellicht heeft dat in sommige gemeenten meer tijd nodig, maar dat moeten we dan gewoon stap voor stap doen.”

Digitale ijskaart

Tijdens de vergadering is de digitale ijskaart gepresenteerd die aangeeft welke ijswegen bevroren zijn. De eerste versie werd in juli dit jaar onthuld. ,,Wanneer het begint te vriezen kleurt de site groen”, vertelt ijsmeester Sytse Kroes. ,,Het is een heel handige informatiebron. Op de kaart staat aangegeven welke ijswegen veilig genoeg zijn om op te schaatsen. Als je bijvoorbeeld in Sneek of Leeuwarden het ijs op wilt, kan je door op de kaart te kijken precies zien waar dat het beste kan. Of als je een tocht van tien kilometer wilt maken kan je de kaart ook gebruiken. De kaart is nog niet helemaal volledig, want sommige ijswegen staan nog niet helemaal op de kaart. Onze technische mensen gaan die nog toevoegen en dan is de kaart er klaar voor!”

Verkiezing

Henri Meijering werd tijdens de vergadering benoemd tot bestuurslid en secretaris. Hij is ook bestuurslid van de Elfmerentocht. ,,Ik werd in maart door een collega gevraagd of ik secretaris wilde worden. Dat vond ik best mooi bij mijn functie bij de Elfmerentocht passen.” Meijering zal zich voornamelijk bezighouden met het voorbereiden van vergaderingen.

Hij is al druk bezig met bepaalde schema’s. ,,Veel bestuurders van de IJsbond treden tegelijkertijd af”, legt hij uit. ,,Dat schema is nu aangepast zodat het wat meer in evenwicht is. Dan hoeven we ook niet elk jaar veel nieuwe bestuurders te benoemen.”

