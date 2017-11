Regio zaterdag, 25 november 2017

Ergernis over verkeersdrukte Leeuwarden Leeuwarden Inwoners in het oosten van de stad zijn de toegenomen verkeersoverlast zat. In de Wybrand de Geeststraat worden bewoners opgeroepen om klachten over de drukte, het vrachtverkeer en de trillingen te melden bij de gemeente. Ook is de weg door de drukte onveilig geworden volgens een aantal bewoners. Ook in de Oranjewijk neemt de verkeersdruk zodanig toe dat het verkeer er iedere avond volledig vastloopt. De Willem Lodewijkstraat loopt iedere avond zo vol, dat het soms wel een half uur duurt voor automobilisten de straat door zijn. De overlast in het oosten van de stad kent twee oorzaken. De drukte in de Wybrand de Geeststraat wordt veroorzaakt door de gedeeltelijke afsluiting van de Vlietsterbrug. Verkeer dat normaal gesproken vanaf de Nieuwekade rechtsaf het Vliet op reed, mag dat niet meer. De Oosterbrug die leidt naar de Wyrband de Geeststraat is dan de volgende optie om af te slaan. Sinds die afsluiting zijn er bij de gemeente Leeuwarden enkele klachten binnengekomen, aldus woordvoerder Fijke van Berkom. Maar de laatste weken wordt het volgens de bewoners nog drukker. ,,Dat komt doordat ook de Groeneweg eruit ligt en ook de werkzaamheden en de afsluiting van het Blokhuisplein hebben invloed op de verkeersstromen”, aldus Van Berkom. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 november

