Regio zaterdag, 25 november 2017

Raad Waadhoek krijgt groot democratisch mandaat Franeker - Inwoners van de nieuwe gemeente Waadhoeke hebben woensdag massaal gericht op een volksvertegenwoordiger gestemd. 22 nieuwe raadsleden hebben op eigen kracht een zetel bemachtigd. Drie daarvan zijn op basis van voorkeursstemmen in de raad gekozen; de negentien anderen stonden hoog genoeg op de lijst van hun partij om sowieso in de raad te komen. Dit bleek gisteren bij de bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag op het stadhuis in Franeker. Die uitslag wijkt maar marginaal af van de voorlopige uitslag die woensdagavond bekend werd. Er zijn geen gevolgen voor de zetelverdeling. Er werden 38 blanco stemmen uitgebracht en 27 ongeldige stemmen. Zes stembiljetten die afgehaald en uitgereikt waren, werden niet in de stembus gedeponeerd. De voorkeursdrempel is een kwart van de kiesdeler. In Waadhoeke bedraagt de kiesdeler (het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel) 549. De voorkeursdrempel bedraagt dus 138 stemmen. Meer hierover in de krant van 25 november

