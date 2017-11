Regio zaterdag, 25 november 2017

Nu écht: nieuwbouw voor Nieuw Toutenburg Noardburgum - Je kunt een feestje geven bij het slaan van de eerste paal. Maar je kunt de taart laten aanrukken als je kunt melden dat er nu echt, definitief en zeker weten gebouwd gaat worden. In het geval van Nieuw Toutenburg is zo’n toast wel op zijn plaats. Ongeveer acht jaar geleden kreeg Bert Renkema als nieuwe locatiedirecteur de opdracht het zwaar verouderde Nieuw Toutenburg in Noardburgum te sluiten. Nog geen twee jaar later kwam koepelorganisatie Noorderbreedte op andere gedachten. Nieuw Toutenburg met zijn expertise op het gebied van korsakov (geheugenstoornissen als indirect gevolg van alcoholmisbruik) moest blijven bestaan. Er kwamen plannen voor een nieuw, strak, architectonisch verantwoord paviljoen met waterpartij en boulevard. De kosten van 16,5 miljoen euro bleken toch wel hoog. En waren de plannen wel toekomstbestendig? De zorgeisen veranderen zo snel. De plannen gingen daarom weer de ijskast in. Er werd nog eens gedacht en gedubd. Maar ruim een jaar geleden werd de knoop doorgehakt. Er komt nieuwbouw. ,,Maar het wordt niet zo luxe als het eerste plan”, aldus projectleider Jan van der Wielen. De precieze investering wil de projectleider niet bekendmaken (het selectieproces met de aannemer loopt nog), maar Renkema verklapt dat het in elk geval meer is dan tien miljoen. In totaal komen er nu twaalf zorgvilla’s met tien verschillende zit-slaapkamers met privé-sanitair en een gezamenlijk woonkamer. De villa’s worden zo gebouwd dat ze in de toekomst aangepast kunnen worden. Van der Wielen: ,,Het kan best zijn dat we in de toekomst willen dat patiënten nog zelfstandiger wonen. Dan zouden we de zorgvilla’s kunnen ombouwen, zodat er compleet zelfstandige woonappartementen ontstaan.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties