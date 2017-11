Regio zaterdag, 25 november 2017

Informateurs in Súdwest en Waadhoeke Sneek - Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân, wordt andermaal informateur in de gemeente Súdwest-Fryslân. De Rouwe (CDA) stond in 2014 ook aan de basis van de huidige coalitie in de gemeente. Hij deed dat naar tevredenheid en is daarom weer gevraagd door Maarten Offinga, wethouder en lijsttrekker van grootste partij CDA. Het is een ongeschreven regel dat de grootste partij het voortouw neemt bij de coalitievorming. CDA haalde elf zetels, en heeft twee partijen nodig voor een meerderheidscoalitie. Volgens de Rouwe heeft het CDA ook bij de andere partijen geïnformeerd of zij hem als informateur wilden. De reacties waren positief. De Rouwe trekt daarbij zelf een grens: informateur wordt hij wel, formateur niet. ,,Een informateur moet vooral luisteren en inventariseren wat de partijen willen. Daaruit volgt een advies over wat een logische coalitie zou kunnen zijn. Als formateur ben je meer bezig met de inhoud en dat kan in het gedrang komen met mijn functie als gedeputeerde.” Het nieuwe college moet er voor 2 januari staan. De Rouwe begint maandag met gesprekken met de fractievoorzitters van de negen partijen die minstens één zetel behaalden bij de verkiezingen. Uiterlijk 5 december wil hij zijn adviesrapportage inleveren. ,,Die is openbaar en bevat ook alle gesprekken met alle partijen. Transparantie is noodzaak”, aldus De Rouwe. Gisteren werd ook bekend dat burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren informateur wordt in Waadhoeke. Veenstra was eerder burgemeester van Franekeradeel en is daarom bekend met het gebied. Hij komt op 1 december met een eindrapport. Eerder was al bekend dat de Leeuwarder PvdA dit weekeinde bij elkaar komt om te praten over een mogelijke informateur. De PvdA verloor weliswaar een zetel, maar blijft de grootste partij in Leeuwarden. Meer over de verkiezingsuitslagen in de krant van 25 november

