Black Friday breder gedragen, maar niet aan elke winkelier besteed Leeuwarden - Etalages in de binnenstad van Leeuwarden kleurden gisteren zwart met reclame vol kortingpercentages. Black Friday lijkt door winkeliers definitief omarmd. Al blijven er ondernemers die er niets mee hebben. Tussen de vijftig en honderd mensen stonden gisterochtend om tien uur te wachten totdat de Mediamarkt op De Centrale in Leeuwarden de deuren opende. Dat is nog niet te vergelijken met de hysterie die er in de Verenigde Staten rond deze kortingskoopjesdag hangt, maar toch. ,,De winkel stond direct lekker vol. Je merkt dat het fenomeen bekender is geworden. Vorig jaar waren we nog alleen, nu doen meerdere winkels mee”, zegt Wiebe de Leeuw, verkoopleider bij de Leeuwarder Mediamarkt, aan het begin van de middag. Een omzetgroei durft De Leeuw nog niet op het gevoel van drukte te plakken. Het elektronicaconcern hoopt nog tot maandagnacht te profiteren van Black Friday. De actie is in vergelijking met vorig jaar met een dag verlengd. Niet toevallig is er maandag in de VS ook nog een tweede actiedag: Cyber Monday, waarop webwinkels fikse kortingen geven. De Leeuw zegt dat een divers publiek de winkel bezoekt en met een keur aan producten de deur uitloopt. ,,De mensen die vroeg waren, richtten zich vooral op gaming. Daarbij waren veel gezinnen. Maar de Apple en Samsung-producten en koffieapparaten doen het ook goed.” Er werken deze dagen vijftien mensen meer in de verkoop om iedereen van dienst te kunnen zijn. De Leeuw verwacht dat Black Friday de komende jaren verder wordt uitgebreid en dat het niet ten koste gaat van de uitgaven voor sinterklaas en Kerst. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 november

