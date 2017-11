Regio vrijdag, 24 november 2017

Voetgangers moeten weer de ruimte krijgen

Leeuwarden - Als het aan het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid in Fryslân (ROF) ligt, krijgen voetgangers meer de ruimte in het verkeer binnen de bebouwde kom. Het ROF heeft de Friese gemeenten gevraagd het Charter of Walking te ondertekenen. Dit internationale handvest voor het lopen vraagt overheden de straat weer aan de voetgangers terug te geven.

Lopen is het eerste wat een baby wil doen en het laatste wat een oudere wil opgeven, stelt John Butcher. Hij is als oprichter van Walk21 de initiatiefnemer van het charter.

Het is eigenlijk gek dat een handvest nodig is om de lopende mens de ruimte te geven, beaamt Sipke van der Meulen. Hij is namens de provincie Fryslân secretaris van het ROF. ,,Er is steeds meer oog voor de veiligheid van de fietser, maar de voetganger is de afgelopen decennia steeds meer uit beeld geraakt bij verkeersdeskundigen en beleidsmakers. Je had vroeger de Vereniging Bescherming Voetgangers. Die is opgegaan in Veilig Verkeer Nederland. Die is in de loop der jaren de voetganger uit het oog verloren.”

Door dorpskernen en stadscentra voetgangersvriendelijk in te richten wordt het niet alleen veiliger in het verkeer voor de voetganger, het verhoogt ook de dynamiek en levendigheid in de centra. Bovendien is het goed voor de gezondheid van mensen en profiteert het milieu.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 november

Reacties: