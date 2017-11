Regio vrijdag, 24 november 2017

Aantal plekken op campings loopt hard terug Leeuwarden - Het aantal overnachtingsplaatsen op Friese campings loopt hard terug. In vijf jaar is het aantal plaatsen op kampeerterreinen met liefst 14 procent afgenomen, van 72.000 naar 63.000. Dit blijkt uit het nieuwe trendrapport voor toerisme, recreatie en vrije tijd, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren heeft gepubliceerd. Mede als gevolg van een toename van het aantal plaatsen op huisjesterreinen, blijft de daling in het totaal aantal overnachtingsplaatsen tussen 2012 en dit jaar beperkt tot 1,5 procent. Projectleider Age Kramer van het provinciale project Topattractie Fryslân herkent zich in dit beeld. ,,Er is al een paar jaar sprake van verdunning op kampeerterreinen, omdat de gemiddelde kampeerder tegenwoordig behoefte heeft aan grotere kampeerplaatsen. Dit zorgt ervoor dat het aantal overnachtingsplekken per kampeerterrein kleiner wordt.” Ook zijn op sommige campings kampeerplaatsen omgevormd tot huisjesterrein. Er kwamen namelijk vijfduizend extra overnachtingsplaatsen bij op huisjesterreinen. Daarnaast verdwenen er duizend plaatsen in pensions, hotels en jeugdaccommodaties. Het aantal overnachtingsplaatsen bij groepsaccommodaties bleef negenduizend. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 november 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties