Economie vrijdag, 24 november 2017

Verdienen met natuur

Burgum - Een van de grootste uitdagingen van de landbouw is om in een omgeving met veel biodiversiteit, zoals in de Noardlike Fryske Wâlden, toch een goed verdienmodel te hebben en te houden. Dat stelde voorzitter Albert van der Ploeg gisteren na afloop van een symposium in De Pleats in Burgum, georganiseerd door zijn vereniging en de Stichting Heg & Landschap uit Gelderland . Ongeveer vijftig belangstellenden discussieerden daar over de mogelijkheden die er zijn voor de boeren in een coulisselandschap.

Volgens de aanwezigen zijn er zeker kansen om in een gebied dat zijn beperkingen kent, toch evenveel geld te verdienen als boeren die steeds intensiever moeten werken voor hetzelfde inkomen. ,,Vooral in de vastlegging van CO2 zijn er mogelijkheden, al moeten daarvoor nog wel regelingen komen. We hebben als sector een opdracht om anders te werken en dat kan bijvoorbeeld door niet meer alleen engels raaigras in te zaaien, maar ook meer kruiden te gebruiken. Die wortelen dieper en zorgen ervoor dat er meer organische stof en dus CO2 wordt vastgelegd.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 december

