Sport donderdag, 23 november 2017

De schoonheid en de schaduwkanten

Ruben Schaken heeft het gehad met de onechte voetbalwereld die draait om status, vrouwen en geld. De voormalig rechtsbuiten van SC Cambuur, Feyenoord en Oranje vertelt erover in zijn biografie Einde aan de bullshit.

Natuurlijk geniet Ruben Schaken (Amsterdam, 3 april 1982) tijdens zijn voetbalcarrière van het geld, de auto’s en feestjes, maar de daarmee gepaard gaande aandacht van vrouwelijk schoon heeft hem ook veel gekost. Door regelmatig vreemd te gaan loopt het huwelijk met zijn jeugdliefde en moeder van zijn drie kinderen op de klippen. Aan het einde van zijn carrière vertelt Ruben openhartig over de schoonheid en schaduwkanten van de voetballerij.

Schakens prille profcarrière speelt zich af bij Cambuur. Hij blinkt uit bij de beloften en mag binnen een half jaar zijn debuut maken in het eerste onder trainer Gert Kruis. Daar toont hij zich de ruwe diamant van negentien jaar, die vaker in het Leeuwarder Fire Café te vinden is dan op het trainingsveld. Regelmatig gaat hij kruipend naar huis. De club heeft het ‘Amsterdamse boefje’ uit veiligheidsoverwegingen in een gastgezin in Harlingen geplaatst, maar Ruben boekt dikwijls een hotel in de stad zodat hij niet heen en weer hoeft te reizen.

De dansvorm bubbling en bijbehorende muziek doet zijn intrede in de Friese hoofdstad. Drinkend en ‘schurend’ beweegt de talentvolle vleugelspeler zich door de Friese nachten. Schaken voelt zich het mannetje. ,,Ik dacht ik er al was”, zegt hij over die roerige periode. ,,Maar ik had wel één regel: ’s avonds een vent, ’s ochtends een vent. Daarom verscheen ik altijd wel keurig op tijd op de trainingen.” Toch werd Schaken na drie jaar weggestuurd bij de geel-blauwen.

