Regio donderdag, 23 november 2017

PvdA blijft de grootste in Leeuwarden Leeuwarden - De PvdA heeft het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen weten te beperken. Op basis van 70 procent van de getelde stemmen kreeg de partij gisteravond laat ruim 25 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen haalde partij 29 procent, wat goed was voor twaalf zetels. De PvdA lijkt daarmee op basis van de prognose - waarbij de grootste stembureaus in Leeuwarden nog niet zijn meegenomen - veruit de grootste partij te worden. Henk Deinum, de nummer drie op de lijst, en Andries Ekhart, nummer vier, hadden maar één woord voor de uitslag. ,,Super”, zeiden beide wethouders in koor, nu ze elf zetels lijken te krijgen. Pal/GroenLinks wordt de tweede partij in Leeuwarden met een winst van een zetel waarmee de partij op vijf komt. Nieuwkomers Lijst058, 50Plus en de Partij voor de Dieren scoorden goed in Leeuwarden. Alle drie de partijen haalden tussen de 4 en 5 procent van de stemmen. Lijst058 komt uit op twee zetels, 50Plus op een, net als de Partij voor de Dieren. Waadhoeke In de nieuwe gemeente Waadhoeke werd het CDA gisteravond laat de grootste partij. De partij kreeg ruim 25 procent van de stemmen. Dat is goed voor acht zetels in de nieuwe raad van Waadhoeke. SAM Waadhoeke - voortkomend uit de lokale afdelingen van de PvdA, D66 en GroenLinks en Werkgroep het Bildt - wordt in die prognose de tweede partij, met zes zetels. Gemeentebelangen en FNP volgen met respectievelijk zes en vijf zetels. VVD kreeg volgens deze uitslag drie zetels en de ChristenUnie één. Vergelijken met de vorige gemeenteraadsverkiezingen is in het geval van Waadhoeke moeilijk, omdat de gemeente een samenvoeging vormt van vier andere gemeenten, waarbij ook nieuwe partijen zijn ontstaan. Súdwest-Fryslân CDA blijft de grootste in Súdwest-Fryslân, volgens de voorlopige uitslag. De partij ging van tien naar elf zetels. PvdA houdt de zes zetels die de partij al had. FNP blijft op vijf zetels, en GemeenteBelangen-TotaalLokaal ging van vier naar drie. VVD groeide juist van drie naar vier. SP verloor twee van de drie zetels, en ook D66 is gekrompen, van drie naar twee zetels. ChristenUnie wist de twee zetels die de partij had te behouden. GroenLinks ging van één naar drie. JONG en Partij voor de Bijstand wisten geen zetel te bemachtigen. Angeline Kerver, de afgelopen jaren het enige GroenLinks-raadslid, denkt dat de kiezers hebben gezien dat GroenLinks zich inzette voor zaken als duurzaamheid en milieu. ,,En een beetje Jesse Klaver”, aldus Kerver. Maarten Offinga had de groei niet verwacht. ,,Tien is al een indrukwekkend aantal. Maar ik ben heel blij. We hebben er hard voor gewerkt. Dit is op eigen kracht gebeurd.” Mark de Man (VVD) is blij met de groei naar vier. ,,Als je ziet wat sommige lokale partijen doen ben ik heel tevreden.” ,,Balen”, aldus Mirjam Bakker (D66). ,,Ronduit balen. Geen idee hoe dit kan.” D66 denkt eerst niet aan een nieuwe coalitiedeelname. ,,Ik kan mij voorstellen dat mensen eerst gaan kijken die mensen die gewonnen hebben of gelijk zijn gebleven. Dit is onverwacht, we hadden hetzelfde gedacht, of een zetel winst.” Meer hierover in de papieren krant van 23 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties