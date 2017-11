Regio donderdag, 23 november 2017

Gewone Fries streed rond 1500 vaak mee op het slagveld Leeuwarden - Tussen 1480 en 1560 is er in Fryslân veel en vaak fel gevochten. Aan die gevechten werd ook veelvuldig meegedaan door gewone Friezen. In de militaire geschiedschrijving is hun rol onderbelicht, stelt prof. dr. Hans Mol van de Fryske Akademy. Het wapengekletter was niet van de lucht in het Fryslân van de late vijftiende en zestiende eeuw. Er waren onderlinge partij-twisten tussen de Friese edelen (Schieringers en Vetkopers), inmenging van Saksische soldaten en de komst van huurlingenlegers van Habsburg en Gelre. De buiten-Friese vorsten streden om de macht nadat er een eind was gekomen aan de Friese Vrijheid, de periode waarin de Friezen het recht hadden om zichzelf te besturen. Bij de Friese partijstrijd, de belegeringen en veldslagen vielen honderden doden en gewonden, veel meer dan in welke latere periode ook, schrijft Hans Mol in zijn vandaag verschenen boek De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. In dit boek, samengesteld met hulp van onderzoeksmedewerker Peter van der Meer, staat de gewone Fries centraal: de weerbare man die voor zijn nummer opkwam om zijn huis, dorp, grietenij of stad te verdedigen en die ook pal wilde staan voor het behoud van de Friese Vrijheid. Voor de rol die de gewone man destijds op het slagveld heeft gespeeld, is in de geschiedschrijving niet veel aandacht. Krijgshistorici concentreren zich vrijwel alleen op de verrichtingen van de beroepssoldaten. Volgens Mol komt dit doordat zij uitgaan van het idee dat de professionele strijdkrachten in het gevecht altijd de doorslag gaven. ,,No is it wier dat de folkslegers faak belies jaan moasten. Dat sjogge wy ek yn Fryslân. Mar dat wol net sizze dat harren ynbring neat útmakke. Ik bin der wis fan dat de folksmilysjes foar de oarlochfierende partijen wichtich wiene. Se makken der graach gebrûk fan.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 23 november 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties