Friezen schaamden zich voor Vikingverleden Leeuwarden - Fryslân was duizend jaar geleden eigenlijk al een beetje multiculti, aldus mediëvist Nelleke IJssennagger (31). Zij hoopt vandaag te promoveren op haar onderzoek naar Frisia in de tijd van de Vikingen. ,,Met Frisia bedoelen we het kustgebied tussen het Zwin op de grens met België en de rivier de Weser in Duitsland.” Tegen het jaar 800, dus niet lang na de dood van de heidense aanvoerder Redbad, was de regio gekerstend en onderdeel geworden van het Frankische rijk. ,,Maar met mijn onderzoek laat ik zien dat Frisia, meer dan tot nu toe wel gedacht, tegelijk nog eeuwenlang verbonden bleef met een gemeenschappelijke, noordelijke cultuur langs de Noordzeekusten van Engeland en Scandinavië”, aldus IJssennagger (31), tevens conservator terpencultuur en middeleeuwen bij het Fries Museum. Bekend was al dat de Vikingen tussen de negende en de elfde eeuw ook de Friese kusten af en toe wisten te vinden. Allerlei muntvondsten wijzen op de handel tussen Noormannen en Friezen, al kwamen de Vikingen niet altijd netjes betalen. De Vikingaanvoerder Rudolf bijvoorbeeld werd in 873 op strooptocht in Oostergo door een stel Friezen vermoord. ,,Interessant is dat die Friezen geleid werden door een tot het christendom bekeerde Viking", vertelt IJssennagger. ,,Ook weten we uit geschreven bronnen dat er omgekeerd Friezen zijn geweest die met de Vikingen meegingen voor handel of plundertochten.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 23 november 2017

