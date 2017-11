Regio woensdag, 22 november 2017

Sfeervol overnachten in de kerk van Schelte van Aysma

Schettens - Vlak bij de preekstoel staan twee heerlijke fauteuils. In de toren bevinden zich een keukentje en een luxe badkamer met toilet, op de tweede etage een slaapkamer met twee bedden. In de protestantse kerk in Schettens kan voortaan op een bijzondere manier worden overnacht. Je kunt in slaap vallen bij het slaan van de kerkklok.

De kerk is in de afgelopen anderhalf jaar gerestaureerd. Komende zaterdag is de feestelijke ingebruikname. De restauratie zorgde voor de ene na de andere verrassing. Zo vonden timmerlieden de grafkelder van de zestiende-eeuwse legerofficier Schelte van Aysma en werd ontdekt dat de smeedijzeren helm, die jarenlang in de kerk aan de muur hing, door Van Aysma gedragen is. De helm kreeg een plekje in het Nationaal Militair Museum in Soest en is opgenomen in de Canon van Nederland.

Tegelijk met de restauratie kon het plan om de toren en kerk geschikt te maken als logeeraccommodatie uitgevoerd worden. Een plan dat al tien jaar op de plank lag. ,,As we de tsjerke foar de takomst behâlde wolle, dan moatte we sykje nei alternative ynkomsteboarnen”, vertelt André Buwalda, voorzitter van het college van rentmeesters van de protestantse kerk Schettens, Schraard en Longerhouw.

Wy binne sa in lytse ûndernimming wurden", geeft Buwalda aan. De gasten hebben tijdens een overnachting de gehele kerk tot hun beschikking. ,,Hoefolle romte ha je hjir wol net? It is net te ferlykjen mei in keamer yn in gewoan hotel.” In de kerk is wifi aanwezig en er is een geluidsinstallatie. ,,Yn de tsjerke lústerje nei de muzyk. Je kinne je wol foarstelle hoe’t dat klinkt.”

Meer in het Friesch Dagblad van 22 november

