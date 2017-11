Regio woensdag, 22 november 2017

Leeuwarderadeel neemt afscheid met jubileumglossy

Stiens - Het mysterie van de Sint Vituskerk in Stiens, de gezonde verslaving van Wiep en Durkje Koehoorn uit Feinsum, de ballonnenactie van Jaap Keizer uit Jelsum en de prachtige bijnamen, die dorpsbewoners aan elkaar gaven.

Het komt allemaal aan de orde in de jubileumglossy Tegearre oer, waarmee de gemeente Leeuwarderadeel afscheid neemt. De glossy, verschenen in een oplage van vijfduizend stuks, is een cadeautje voor de inwoners. Burgemeester Joop Boertjens presenteerde gistermiddag het eerste exemplaar.

In Tegearre oer, de titel zegt het al, gaat het om gemeenschap, die in Leeuwarderadeel in cement is gegoten en is gestoeld op een bloeiend verenigingsleven, waarbij het vooral draait om sport en cultuur. In de glossy komen bekende en minder bekende inwoners aan het woord, die vertellen over de roerige geschiedenis, de mienskip en over de toekomst.

In zeven korte hoofdstukken wordt de historie van Leeuwarderadeel behandeld. Dan komen we aan de weet dat het wapen van de gemeente tussen 1595 en 1634 is ontstaan en dat de vlag van de gemeente pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw is ontworpen.

Er is ook ruimte vrijgemaakt voor beroemde inwoners uit een ver verleden. Het gaat om de theoloog Balthasar Bekker, filosoof David van Goirle, veldheer Menno van Coehoorn en sterrenkundige Arjen Roelofs.

Geschiedenis

Oorspronkelijk bestond de gemeente uit drie delen, zo is er te lezen op de site van de gemeente. Met een woord noemden ze dat in eerdere tijden trimdelen. Zo was er een noordelijk, een middelste en een zuidelijk trimdeel. In het jaar 1435 werd Leeuwarden, dat toen al enige eeuwen bestond, verenigd onder één stadsrecht.

Op 1 januari 1944 werd tijdens de Duitse bezetting het zuidelijk trimdeel (Huizum) aan Leeuwarden toegevoegd. Het oude gemeentehuis van Leeuwarderadeel stond oorspronkelijk in Huizum. Dat bleef zo, totdat op 1 maart 1965 het nieuwe gemeentehuis in Stiens klaar was.

De weg Leeuwarden-Stiens is een weg die al heel lang bestaat. In het jaar 1000 konden mensen al gebruik van deze weg maken. Het is van oorsprong een zware zeewering die het gebied tegen het vrij naar binnen stromende water moest beschermen. Het gebied ten oosten van deze weg heet het Oudland. In het westen ligt het Nieuwland.

