Regio woensdag, 22 november 2017

OR van De Friesland verwerpt fusieplan Leeuwarden - De ondernemingsraad (OR) van zorgverzekeraar De Friesland is geen voorstander van de voorgenomen fusie van De Friesland met Zilveren Kruis. De ondernemingsraad wil dat andere opties eerst onderzocht worden. Dat heeft de OR laten weten in een advies aan de directie van De Friesland. De ondernemingsraad bracht het advies maandag uit. Gisteren was de OR aanwezig bij de protestactie van het personeel tegen de fusie. ,,Er zijn alternatieve opties om zelfstandig te blijven”, meldt OR-voorzitter Michel Evers. Het zou gaan om opties binnen en buiten Achmea. ,,Wij juichen elk initiatief toe en gaan graag de dialoog aan over de alternatieven.” De OR denkt dat de integratie in een groter bedrijf het strategisch plan van De Friesland, om samen met zorgpartners Fryslân de meest vitale provincie te maken, frustreert. ,,Bij een fusie zijn we niet meer dan een label, met minder slagkracht en minder grip op de zaken.” De OR meldde in oktober aan het Friesch Dagblad dat het eigen vermogen van De Friesland beschikbaar moet blijven voor de zorg in Fryslân. Dit vermogen bedraagt zo’n 460 miljoen euro. Honderden personeelsleden van De Friesland protesteerden gisteren tegen de fusie. Vakbonden FNV en CNV steunen het standpunt van de OR. Als de fusie niet wordt geannuleerd worden de acties verhard, meldde Annelies Bontjer, bestuurder FNV Finance, gisteren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan stakingen. Petitie Bij de protestactie van gisteren werd een petitie met honderden handtekeningen van werknemers aangeboden aan Bert van der Hoek, directievoorzitter van De Friesland, en Roelof Konterman, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Achmea. Zij zegden gisteren toe het advies serieus te zullen bestuderen en komen er later deze week op terug. De Friesland kondigde eind september aan dat de autonome positie per 1 januari verloren gaat, voornamelijk als gevolg van onverwachte verliezen bij bedrijfsonderdeel FBTO. De zorgverzekeraar wordt integraal ondergebracht bij Achmea-onderdeel Zilveren Kruis.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties