Sport dinsdag, 21 november 2017

Een lief boek dat past bij Friese knuffeltrainer Henk Hij wordt liefkozend ook wel de Knuffeltrainer van Fryslân genoemd. Henk de Jong maakte de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door in het betaalde voetbal en baarde opzien met zijn mediaoptredens. Eerlijk, recht voor zijn raap, vaak met een lach, soms met een traan. Een trainer die een uitstekende relatie had met de achterban van SC Cambuur. Dus vonden Ate de Jong en Radboud Droog het tijd voor een boek: Henk, één met de twaalfde man. Ik ben een liefhebber van sportbiografieën. Van Zlatan Ibrahimovic tot aan René van der Gijp en van Andy van der Meijde tot aan Marco van Basten. Stuk voor stuk boeken met een eigen karakter, zoals de persoonlijkheden zelf ook een eigen karakter hebben. Dat ook Henk de Jong een eigen karakter heeft, mag duidelijk zijn. Maar dat wat we de afgelopen jaren gezien hebben van de voetbaltrainer uit Drachten, behoeft weinig uitleg. Henk is op zichzelf al een open boek. Toch? Meer hierover in het Friesch Dagblad van 21 november

