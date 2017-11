Regio dinsdag, 21 november 2017

Angst voor confrontatie bij intocht Dokkum Dokkum - Een aantal van de mensen die zaterdag actief waren om anti-Zwarte Pietdemonstranten tegen te houden, zou zwaar vuurwerk bij zich hebben gehad. De politie heeft daar meldingen over ontvangen, maar kon gisteravond nog niet bevestigen of er inderdaad vuurwerk is aangetroffen. In een open brief liet burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel gisteren weten dat aanhangers van de traditionele Zwarte Piet in de Dokkumer binnenstad aanwezig waren met de bedoeling om de confrontatie te zoeken met de demonstranten van de stichting Nederland Wordt Beter. Sympathisanten van die stichting hadden van de gemeente toestemming gekregen om hun bezwaren tegen Zwarte Piet kenbaar te maken op een vastgestelde locatie langs de route. De protesteerders werden echter door een aantal mensen op de A7 bij Oudehaske tegengehouden. Nadat de politie de blokkade had opgeheven, zijn de bussen met de demonstranten onder politiebegeleiding aanvankelijk nog doorgereden richting Dokkum. Enige juiste beslissing Terwijl de politie de bussen begeleidde richting Dokkum, kwamen er meldingen over blokkades verderop langs de route, over confrontatie zoekende Pietverdedigers in Dokkum en over zwaar vuurwerk. Daarop heeft de politie in het driehoeksoverleg met burgemeester en Openbaar Ministerie geadviseerd om de demonstratie in Dokkum alsnog te verbieden. Locoburgemeester Pytsje de Graaf-van der Meer nam dat advies over. ,,Dat was ook de enige juiste beslissing”, vindt Waanders, die zelf op dat moment met de intocht meeliep. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 21 november.

