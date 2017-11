Regio dinsdag, 21 november 2017

FNP komt met proeftijd nieuwe leden na ‘coupe’ Leeuwarden - De FNP wil een proeftijd van vier maanden invoeren voor nieuwe leden, om herhaling te voorkomen van de geslaagde couppoging bij de vaststelling van de kandidatenlijst in Leeuwarden. Vrijdag wordt bij de ledenvergadering een voorstel in stemming gebracht voor een tijdelijk kandidaat-lidmaatschap voor nieuwe leden. Het voorstel komt er naar aanleiding van de ledenvergadering in Leeuwarden van 31 mei, waar de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld. FNP’ers uit Leeuwarderadeel waren ontevreden over de elfde plaats op de lijst van hun raadslid Folkert Dijkstra. Ze mobiliseerden een groep van dertig sympathisanten, die zich in de twee weken voor de ledenvergadering inschreven als nieuw lid. Samen met de Stienser FNP’ers die al lid waren, hadden ze op 31 mei een meerderheid van de 86 aanwezige leden. Zo zorgden ze ervoor dat Dijkstra alsnog op plaats drie kwam, ten koste van Auke Kleefstra uit Reduzum. Als gevolg van de actie is de Stienser FNP goed vertegenwoordigd op de lijst: Jan-Willem Tuininga staat op de eerste plaats. Om herhaling te voorkomen, komt het partijbestuur nu met het voorstel om nieuwe leden eerst vier maanden tot kandidaat-lid te bombarderen. Pas na die vier maanden krijgen ze stemrecht. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 21 november.

