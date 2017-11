Regio dinsdag, 21 november 2017

Verzet personeel De Friesland tegen fusie Leeuwarden - Vierhonderd medewerkers van De Friesland Zorgverzekeraar ondertekenen vandaag een petitie waarin ze hun onvrede uiten over het verlies van autonomie van de zorgverzekeraar. Medewerkers komen in de lunchpauze bijeen op het plein voor het kantoor en laten daar de petitie rondgaan, die vervolgens aan bestuursvoorzitter Bert van der Hoek wordt aangeboden. Het personeel vreest verlies van banen en verschraling van het werk. De Friesland fuseerde in 2012 met Achmea. Enkele jaren later werd afgesproken dat De Friesland zeker tot 2020 zelfstandig zou blijven. In september van dit jaar werd echter bekend dat De Friesland per 1 januari volledig wordt ingelijfd door het Achmea-onderdeel Zilveren Kruis. Hiermee wordt de afspraak van autonomie tot 2020 geschonden, waarover het Friesch Dagblad uitvoerig berichtte. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 21 november.

