dinsdag, 21 november 2017

Betaalregeling fosfaatboetes nog niet rond

Goutum - De landbouw maakt een grote kans op verlenging van de speciale Europese uitzonderingspositie om mest uit te rijden, de derogatie. Dat heeft minister Carola Schouten gisteren nogmaals benadrukt tijdens haar bezoek aan de Dairy Campus in Goutum.

De bewering baseert ze op intensieve gesprekken die er nu in Brussel lopen over het Nederlandse mestdossier. Na het loslaten van de Europese melkquotering groeide de productie in korte tijd zo snel dat de veestapel zo groot was dat de dieren meer fosfaat in de mest produceerden dan was afgesproken met Brussel. Om weer onder die grens te komen, is er een fosfaatreductieregeling opgetuigd in samenwerking met de sector. De sector voelde zich daartoe genoodzaakt om de kans op voortzetting van de derogatie te vergroten. Onderdeel van de regeling zijn een standstill van de veestapel per 2 juli 2015 en boetes voor een overschrijding. ,,Voortzetting van de derogatie hangt samen met de fosfaatreductie. We komen uiteindelijk dit jaar weer onder het plafond.

Tientallen boeren die met hun veestapel sinds 2 juli 2015 waren gegroeid, hebben eerder dit jaar van de rechter een uitzonderingspositie gekregen en hoefden de boetes - die daarna ook niet meer zouden worden opgelegd - niet te betalen. Het gerechtshof wees de uitspraak van een eerste groep voor 52 boeren echter naar de prullenbak. Boeren die na 2 juli 2015 fiks waren gegroeid, worden nu dus geconfronteerd met boetes, evenals de groep van nog eens 420 boeren die later ook buiten de regeling wilden vallen.

Deze boetes hoeven wellicht niet in een keer betaald te worden, werd eerder al duidelijk. ,,Boeren die denken in problemen te komen, kunnen samen met de RVO bekijken of ze in aanmerking komen voor een knelgevallenregeling. En met ons ministerie zijn we bezig met het opstellen van een betalingsregeling. Die is echter nog niet klaar.

