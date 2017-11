Sport maandag, 20 november 2017

Als het aan hem ligt, draagt Vlap ook in 2018 ’t pompeblędenshirt Voor de derde keer op rij mocht Michel Vlap zaterdag bij sc Heerenveen in de basis beginnen. Voor de tweede keer bekroonde de twintigjarige middenvelder uit Sneek dat met een doelpunt. Hij was er maar wat blij mee. ,,Ik denk dat ik goed bezig ben.” Of hij de eclatante 0-4 zege op FC Twente aan had zien komen? Niet echt. ,,Maar na al die nederlagen wilden we de boel dolgraag omdraaien. En als dat dan met zulke cijfers tegen een tegenstander als Twente lukt, dan is dat alleen maar mooi.” 43 minuten stonden er in de Grolsch Veste op de stadionklok, toen Vlap de bal halverwege het Enschedeër strafschopgebied voor zijn voeten kreeg. Niet nadenken en schieten, luidde het devies. En dat deed hij. Jorn Brondeel, doelman van de thuisclub, had geen enkele kans. ,,Dat doelpunt”, zo zei Vlap na afloop met een grote glimlach, ,,gaf ons rust. In die zin was het een hele belangrijke. Daarna kun je vrijuit voetballen. En als de 0-3 na rust dan ook nog vrij snel valt, dan is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.” Trots was Vlap ontegenzeggelijk. Op het team, maar ook op zichzelf. ,,Ik heb mezelf dit seizoen voorgenomen zoveel mogelijk te spelen. Ik doe mijn best op trainingen en in de wedstrijden moet je het laten zien. En als je dan vandaag (zaterdag, red) weer een doelpuntje meepikt, dan mag je daar denk ik blij mee zijn.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 november

