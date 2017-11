Geloof & Kerk maandag, 20 november 2017

YouVersion-bijbels veroveren de wereld

Driebergen - Zeker 200 miljoen mensen kregen in het afgelopen jaar toegang tot een bijbel in hun eigen taal. Een veelvoud daarvan moet het echter nog doen met de bijbel in een taal die ze niet of nauwelijks beheersen. YouVersion-luisterbijbels zijn in opkomst.

Dat blijkt uit wereldwijdonderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers. De organisatie publiceert jaarlijks een schatting van het aantal talen waarin de Bijbel (deels) is vertaald.

Op dit moment is de Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald in 3312 levende talen. Voor 114 miljoen mensen, verspreid over 1636 taalgroepen, geldt dat zij geen enkel fragment van de Bijbel beschikbaar hebben in hun eigen taal. ‘En vaak zijn het juist deze mensen die daaraan wel grote behoefte hebben’, aldus directeur Bram van Grootheest van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland in het onderzoeksrapport Wachten op de Bijbel. Bijbelvertalen in 2017. ‘In veel kerken wereldwijd gaat de Bijbel wel open, maar begrijpen de luisteraars niet wat er gelezen wordt.’

Daarnaast zijn er veel groepen in afgelegen gebieden of mensen die leven in landen waar sprake is van vervolging of waar het christendom nauwelijks wordt geaccepteerd. ‘Juist deze mensen hebben het nodig om de Bijbel zelf te kunnen lezen, omdat ze geen toegang hebben tot andere vormen van (Bijbels) onderwijs’, aldus Van Grootheest.

Ook hebben deze christenen het vaak moeilijk als ze hun geloof in de praktijk willen brengen: christelijke waarden als vergeving of afstand nemen van het occulte, staan vaak haaks op de lokale cultuur. ‘Juist dan is het belangrijk om te begrijpen wat die woorden betekenen in de taal waarin de Bijbel tot je komt.’

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 november

Reacties: