Animo voor eerste Fryslândei was minimaal Leeuwarden - Het aantal bezoekers bij de eerste Fryslândei in Brussel bleef ver achter bij de doelstelling, en het gewicht van de bezoekers die er wel waren was niet groot. Dat schrijft het provinciebestuur in een evaluatie van de lobbyavond die 25 september werd gehouden. Toch komt er volgend jaar een tweede editie. Met het evenement wil de provincie zichzelf meer op de kaart zetten in Brussel. In een bibliotheekgebouw werden presentaties gehouden over onder meer circulaire economie en de Afsluitdijk. Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga was een van de sprekers en na afloop was er een ‘netwerkborrel’. Voor de organisatie van de avond, die dertigduizend euro mocht kosten, werd het adviesbureau Access2Europe ingeschakeld. In de evaluatie schrijft het provinciebestuur dat de belangstelling ‘ver achterbleef’ bij het doel van honderd tot 150 bezoekers. Er kwamen slechts vijftig mensen, van wie een kleine twintig van de provincie zelf. De provincie wil de dag volgend jaar ruimer vooraf plannen, zodat de kans groter is op een prominente spreker en dus publiekstrekker. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 20 november

