Regio maandag, 20 november 2017

We zijn blij dat we in Friesland zijn, héél blij

Dokkum - Vanachter de paraplu, onder luifels en in portieken zagen zaterdag zo’n vijftienduizend mensen in een regenachtig Dokkum de goedheiligman veilig arriveren. Verlopen schmink, verkleumde handen, maar de kinderen zijn opgelucht.

Plensregen, hagelkorrels, op de Hogepol waait een dranghek om. Zaterdagochtend lijkt de intocht van Sinterklaas finaal in het water te vallen. Toch zijn er dan al heel wat kinderen met ouders en grootouders op de been. Drukst is het bij het Grootdiep, waar de stoomboot zal aanmeren - althans, als alles goed gaat.

Het Sinterklaasjournaal berichtte voorgaande dagen over een heftige storm waarin Sinterklaas met zijn entourage verzeild was geraakt. Een heleboel pakjes sloegen overboord en het grote boek was lange tijd onvindbaar. Voor de jongste kinderen is het dan ook behoorlijk spannend of dat allemaal toch nog goed zal komen.

Het wachten duurt lang, maar een paar buitjes later komt dan toch de stoomboot de hoek om, met een grote Friese vlag erop. Het is net even droog als de Sint ten slotte aan wal komt, onder muzikale begeleiding van de Dokkumer Blaaskapel en vergezeld van een bonte verzameling Pieten. Er is een witte Piet, een vrouwelijke Zwarte Piet met lang blond haar, een aantal kale Pieten, er zijn veegpieten en sommige zijn uitgedost in pompeblêdentenue. Een gemêleerd gezelschap, maar voor wie het weten wil: de traditionele, zwart geschminkte exemplaren zijn veruit in de meerderheid.

,,We zijn blij dat we in Friesland zijn, héél blij", aldus een van de pieten. Bovenop zijn gewaardeerde schimmel Amerigo legt de Sint dan een welbeschouwd nodeloos kronkelige route door de binnenstad af. Echt dringen achter de dranghekken is het niet, want het is weer gestaag gaan regenen. Wie langs de route woont, blijft wijselijk vanachter het raam staan kijken.

Vanaf het podium op het plein spreekt Sinterklaas de kinderen toe, ongetwijfeld opgelucht dat hij, in tegenstelling tot zijn collega-heilige Bonifatius in 754, de stad levend is doorgekomen. Als Spanjaard, bekend met de gevoeligheden van kleine talen en minderheidsculturen, is hij bovendien niet te beroerd zijn beste Friese beentje voor te zetten: ,,Jim meie jûn allegear jim skuon sette”, zegt hij, ongeveer.

