Grote kans op vervolging blokkade A7 Leeuwarden - De kans is groot dat de mensen die zaterdag bussen met Zwarte Piet-tegenstanders op de A7 bij Oudehaske blokkeerden strafrechtelijk worden vervolgd. ,,Bij het stoppen op een snelweg zonder verkeersnoodzaak is de kans aanwezig dat er strafrechtelijke consequenties volgen”, zei woordvoerder Sierd Eisenga van het Openbaar Ministerie gisteravond. ,,Vooral wanneer de verkeersveiligheid in het gedrang wordt gebracht." Vandaag wordt het incident met de politie besproken. ,,We moeten uitzoeken wat het oplevert om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. De kentekens zijn in ieder geval genoteerd." Intussen is een inzamelingsactie gaande voor de deelnemers aan de blokkade. Het geld is bedoeld om eventuele boetes te betalen. Gistermiddag stond de teller op twintigduizend euro. Bussen met demonstranten van de beweging Kick Out Zwarte Piet die toestemming hadden om te protesteren voorafgaand aan de landelijke intocht in Dokkum, werden bij Oudehaske tot stilstand gebracht door de verdedigers van de zwart geschminkte Piet. Zij liepen en reden de snelweg op en stopten de bussen. Alle verkeer werd daardoor opgehouden. De plotselinge file veroorzaakte enkele aanrijdingen, waarbij overigens geen gewonden vielen. Premier Mark Rutte heeft begrip voor de blokkeerders. Dat zei hij gisteren toen hij in Leeuwarden was om campagne te voeren voor de herindelingsverkiezingen van woensdag. ,,Allereerst vind ik Sinterklaas een geweldig kinderfeest. Daar heeft iedereen toch goede herinneringen aan? En ik vind dat het een kinderfeest moet blijven. Ik vind dat je altijd het recht hebt om te demonstreren. Maar laten we het Sinterklaasfeest voor de kinderen houden, dan blijven er nog 364 dagen in het jaar over om je ongenoegen kenbaar te maken.” Veel meer hierover en de intocht in het Friesch Dagblad van maandag 20 november.

