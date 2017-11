Regio zaterdag, 18 november 2017

Herindeling treft scholen Leeuwarden - Als gevolg van de gemeentelijke herindeling komen in de nieuwe gemeente Leeuwarden voor 2025 ten minste acht en maximaal vijftien scholen onder de opheffingsnorm. Afhankelijk van de formule die de gemeente Leeuwarden gaat hanteren, zouden in 2019 al vier scholen onder de opheffingsnorm kunnen komen. Of de nieuwe norm daadwerkelijk tot opheffing zal leiden, zal mede afhangen van het rijk. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een jaarlijks bedrag van twintig miljoen euro uitgetrokken om kleine scholen in krimpregio’s te ondersteunen. Ook is het mogelijk dat scholen als dependance van een andere schoolverband open blijven. Rapport In het gisteren door de provincie Fryslân gepresenteerde rapport Gemeentelijke herindeling en basisonderwijs in Fryslân zijn de landelijke opheffingsnormen vertaald naar de situatie binnen de herindeelde gemeente Leeuwarden. Leeuwarden kan daarin kiezen tussen één uniforme opheffingsnorm en dan geldt een minimum aantal van 92 leerlingen. De gemeente kan ook kiezen voor een gesplitste norm, met een lager toegestaan aantal voor het platteland en een hoger minimum binnen de stad. Die lagere en hogere norm verhouden zich ten opzichte van elkaar en hoe dat uitpakt, hangt af van waar Leeuwarden (in overleg met de schoolbesturen) de grens trekt tussen stad en platteland. Voor de stad varieert de minimumschoolgrootte dan tussen 150 en 152 leerlingen, voor de dorpen tussen 32 en 41. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 18 november.

