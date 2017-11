Regio zaterdag, 18 november 2017

Dansen voor Sint, toch wel heel spannend

Dokkum - Ze hebben goed geoefend. Heel goed zelfs, maar of de kinderen vanmiddag hun danspasjes nog weten als Sinterklaas ineens in levenden lijve voor hun neus staat, durft ook hun lerares Elske Pompstra niet met zekerheid te zeggen.

De Dance Factory is gevraagd een optreden te verzorgen voor de goedheiligman bij de landelijke intocht in Dokkum. De Dokkumer dansschool bestaat 12,5 jaar. Pompstra was altijd van het judoën, maar ontdekte op het CIOS het dansen. Inmiddels telt de De Dance Factory tweehonderd leden. Met 35 vijf- en zesjarigen staat ze vandaag op het Sonnemapleintje in Dokkum klaar voor het optreden. De kinderen zijn best gespannen - ,,mar dat binne de grutten hjir yn Dokkum ek, hear”- maar tijdens de repetitie op donderdag ging het goed.

Voor de kinderen is het een hele belevenis. Niet alleen het optreden voor Sinterklaas, maar ook alle heisa eromheen. Ze krijgen een speciale outfit (een lekker warme trui, niet overbodig want het belooft een gure dag te worden). En met een professioneel camerateam en een regisseur is het dansje zelfs nog opgenomen voor een instructievideo, zodat ook andere kinderen mee kunnen dansen. ,,We moeten er al rond half elf zijn. We krijgen een seintje als Sinterklaas in de buurt komt. Nee, we gaan niet de hele ochtend dansen. Conditioneel is het namelijk best een pittig dansje.”

Sinterklaas heeft dit jaar zowel geschminkte als niet-geschminkte pieten bij zich. Dat werd gisteren duidelijk in het Sinterklaasjournaal. Omroep NTR had begin deze maand al aangekondigd dat er geen rol meer zou zijn voor de gekleurde pieten met blauwe baard en gele neus van afgelopen jaren. Mediadirecteur Willemijn Francissen (NTR) liet toen ook al doorschemeren dat er een gulden middenweg werd gezocht. ,,We weten allemaal dat je zwart wordt als je door een schoorsteen gaat en dat is wat pieten doen. Bij ons is zwart geen huidskleur, maar roet. Iedereen kan piet worden, of je nu wit, licht of donker getint bent.”

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel had gisteravond voor het eerst een rolletje in de serie. Zij kreeg het boek van Sinterklaas in bewaring.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 18 november.

Reacties: