Regio zaterdag, 18 november 2017

Van Gansewinkel en provincie laakbaar Drachten - De bedrijfscultuur bij afvalverwerker Van Gansewinkel in Drachten is laakbaar. De provincie Fryslân zou bovendien veel harder moeten optreden. Dat stelt Genserik Reniers, hoogleraar Veiligheid van Gevaarlijke Stoffen na het bestuderen van de overtredingen die tijdens inspecties in 2014, 2015 en 2016 zijn geconstateerd bij Van Gansewinkel, waarover het Friesch Dagblad deze week uitvoerig berichtte. ,,Op zichzelf gaat het om kleine overtredingen”, zegt de hoogleraar, die verbonden is aan de TU Delft, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Antwerpen. ,,Maar de overtredingen in combinatie met bijna-ongevallen kunnen leiden tot echte ongevallen, of ze kunnen incidenten vergroten. Op basis van de lijst van overtredingen en de herhaling ervan lijkt de bedrijfscultuur slecht. Als je jaar na jaar overtredingen begaat, dan zegt dat iets over het bedrijf en de mentaliteit op gebied van veiligheid.” Openheid Reniers verbaast zich bovendien over het gebrek aan openheid bij de provincie. Gedeputeerde Michiel Schrier weigerde tweemaal deze krant te woord te staan over Van Gansewinkel. ,,Het is juist in hun belang als toezichthouder om open en transparant te zijn naar de burger toe. Ik kan eigenlijk geen enkele reden bedenken waarom men dat niet zou zijn.” De inspecties waarbij de overtredingen bij de afvalverwerker zijn geconstateerd, waren aangekondigde, reguliere inspecties van onder meer arbeidsinspectie, FUMO en Veiligheidsregio. In december vindt er bij Van Gansewinkel opnieuw een controle plaats. ,,Aangekondigde inspecties zeggen niet alles, het bedrijf kan zich er op voorbereiden”, vindt de hoogleraar. ,,De provincie zou meer onaangekondigde inspecties moeten uitvoeren en dat mag ze ook. Zo krijg je een nog accurater beeld van de veiligheid in een bedrijf. De overtredingen die nu zijn geconstateerd, kwamen naar voren bij aangekondigde inspecties. Dat zegt in ieder geval iets over de mentaliteit en de bedrijfscultuur. Namelijk dat men de regels niet serieus genoeg neemt.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 18 november.

