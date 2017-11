Regio vrijdag, 17 november 2017

Beeld van voltooid leven is vaak te romantisch

Bolsward - In het hele land worden discussieavonden gehouden over voltooid leven en euthanasie, onder de naam Café Doodgewoon. Deze week was zo’n avond in zorgcentrum Bloemketerp in Bolsward. Voltooid leven wordt vaak verward met eenzaamheid.

Aan het begin van de avond weet een bezoekster van de discussieavond het vrij zeker: ,,Iemand weet heel goed wanneer zijn leven voltooid is. Dat weet je zelfs als je nog jong bent.”

Maar als humanistisch geestelijk verzorger Marcelle Mulder uitlegt dat het ‘romantische beeld’ over een doodswens na een voltooid leven niet strookt met de werkelijkheid, blijkt er verwarring te zijn. ,,Er is niet zozeer sprake van een voltooid leven, maar men is er klaar mee. Er spreekt vooral diep verdriet uit.”

In Café Doodgewoon, georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest-Fryslân, mogen de deelnemers eerst stemmen over de vraag of mensen recht hebben op euthanasie als ze vinden dat hun leven voltooid is. Een behoorlijke meerderheid van de tientallen bezoekers zegt ja. Of dat aan het eind van de avond nog steeds zo is, is maar de vraag.

,,Voltooid leven is een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven”, zegt Mulder aan de hand van een onderzoek door Els van Wijngaarden. Het romantische beeld dat iemand klaar is met een rijk en actief leven en nu van mening is dat ‘de cirkel rond is’, is anders dan wat het onderzoek uitwijst. ,,Achter de montere term voltooid leven gaat vaak een rauwe werkelijkheid schuil. Als ouderen het hebben over voltooid leven en willen sterven, dan gaan daar ervaringen achter schuil die te maken hebben met een diep gevoel van eenzaamheid, je afgeschreven voelen, verlies van eigenheid en geestelijke moeheid en somberheid. Vaak is er innerlijke weerzin tegen een gevreesde afhankelijkheid.”

Mulder vertelt dat de omstanders geneigd zijn om bij die gevoelens actie te ondernemen. ,,Die willen dan gaan helpen, zoals in Groningen, waar tachtigplussers ineens bezoek kregen vanuit sociale teams. Met de beste bedoelingen. En daar moeten ze dan ook nog eens dankbaar voor zijn. Dan zeggen ze: ga met de reis van de Zonnebloem mee. Maar juist zorg verlenen is niet gelijkwaardig. De mensen zijn afhankelijk. Vaak versterkt hulp het gevoel van afhankelijkheid.”

Met onderzoeker Van Wijngaarden zegt Mulder: ,,Je moet die gevoelens niet bestrijden, maar betreden. Je moet ernaast gaan staan, ze niet vermijden en niet proberen op te lossen. Gewoon naast hen gaan zitten en luisteren.”

