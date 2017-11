Regio vrijdag, 17 november 2017

Verkeersveiligheid ondergesneeuwd in lokale politiek Leeuwarden – Friese gemeenten hebben weinig aandacht voor verkeersveiligheid. Dat stelde Kees Mourits van de Fietsersbond gisteren op de vergadering van het Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Fryslân (ROF). ,,Ik heb de collegeprogramma’s bekeken van de gemeenten waar volgende week verkiezingen zijn. Alleen Littenseradiel noemde het vier keer en Franeker een keer. In de programma’s van Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Leeuwarderadeel komt het geen een keer voor. Van de overige gemeenten kon ik het helaas niet achterhalen.” Het onderzoekje van Mourits stond in schril contrast met de presentatie van Letty Aarts van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Zij praatte de ROF-leden bij over het project Noordelijke proeftuin Verkeersveiligheid. Dat project is door Fryslân, Drenthe en Groningen in 2015 opgezet omdat na jarenlange daling van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer, sinds 2013 het aantal slachtoffers toeneemt. Bij het project wordt het beleid niet bepaald door het aantal ongelukken op een zekere plek, maar wordt gekeken welk gedrag en welk type infrastructuur snel tot ongelukken kunnen leiden. Rijden onder invloed, te hard rijden en obstakels als paaltjes en hoge stoepen scoren daarbij hoog. De komende tijd wil de stichting kijken of meer alcoholcontroles en het via bedrijven aankaarten van het gevaar van rijden onder invloed, het aantal ongelukken naar beneden kan brengen. De suggestie van de Heerenveense wethouder Siebren Siebenga om ook sportkantines erbij te betrekken vond Aarts een goede. ,,Maar de relatie tussen werknemer en werkgever is wel een andere dan die van een sporter met een club.” Verder wordt bij het proeftuinproject gekeken of meer snelheidscontroles en betere inrichting van het wegennet effect hebben. Lees hier meer over in het Friesch Dagblad van 17 november

