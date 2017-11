Regio vrijdag, 17 november 2017

Eise Eisingaplanetarium is hét icoon van Fryslân

Leeuwarden - Met haast 20 procent van de 43.359 uitgebrachte stemmen is het Eise Eisingaplanetarium in Franeker verkozen tot ‘Moaiste fan Fryslân’. Bij de gelijknamige publieksmanifestatie konden Friezen het afgelopen jaar hun eigen mooiste gebouw aandragen, waarna een vakjury een top honderd samenstelde van vijftig zelf geselecteerde objecten of gebieden, plus vijftig publieksfavorieten. Uit die top honderd kon het publiek vervolgens een top tien kiezen en tot slot stemmen welk van die tien zou moeten winnen.

,,Maar het planetarium is dan misschien de winnaar, dit is een wedstrijd zonder verliezers”, zei architect Bauke Tuinstra, die samen met collega Jacob Borren de bedenker was van het project. ,,Het gaat niet om het gebouw of de streek maar om de mensen die erin leven en hun betrokkenheid bij hun omgeving. Dat is wat we hiermee wilden bereiken: het besef vergroten van wat we hier allemaal voor moois hebben.”

En 2017 was een uiterst geschikt jaar om zoiets te doen. ,,Volgend jaar krijgen we verschrikkelijk veel bezoekers en dan is het mooi om te weten wat je hen moet laten zien. En dan zien we door hun ogen misschien nog wel beter hoe mooi die top honderd is.”

Tuinstra was ingenomen met het feit dat op de lange lijst zowel grote publiekstrekkers staan als zaken voor fijnproevers. Zelf noemde hij het Hooglandgemaal in Stavoren als mooi voorbeeld van een nieuw icoon. ,,Eigenlijk is dat zeg maar de nieuwe Waterpoort van Fryslân.”

Moderne architectuur komt overigens nauwelijks op de lijst voor, maar, zei Borren, ,,er hadden wel wat meer naoorlogse gebouwen op mogen staan. We beschouwen dit vooral als prachtige opmaat om de lijst mooiste objecten steeds te gaan verversen.” In overleg met de provincie en Merk Fryslân zou dat moeten leiden tot een provincieplattegrond en een app waarmee routes kunnen worden samengesteld langs de honderd - en later wellicht veel meer - gebouwen en gebieden.

Op nummer twee belandde de Waterpoort in Sneek, met 12,9 procent van de stemmen. De Noorderhaven van Harlingen (12,5 procent) werd derde. Juryvoorzitter Jannewietske de Vries zei te hopen dat de eerste prijs het planetarium zal helpen de begeerde Werelderfgoedstatus binnen te slepen.

Op de vierde plaats staat het eerste niet-gebouw uit de top tien: de dijk langs de Waddenzee (9,8 procent van de stemmen). Daarna volgen de eilander huisjes op Schiermonnikoog (9,5), het stadhuis van Bolsward (9,1), de kliffenkust langs het IJsselmeer (8,3), Apotheek Centraal in Leeuwarden (6), Park Vijversburg in Tytsjerk (5,2) en het Karmelklooster in Drachten (5,1 procent van de stemmen).

